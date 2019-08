Otero alerta de que la Diputación obvia entronques en el vial de Merza a Bascuas

El portavoz del PP de Vila de Cruces y exalcalde, Jesús Otero, alerta de que las obras de mejora en el tramo antiguo de la EP-6408 (que comunica Merza y Bascuas) no materializan la mejora de los tres entronques, tal y como se había acordado con la Diputación. La administración provincial es la titular de este tramo de vial, que cederá al Concello, tal y como había solicitado el anterior gobierno del PP en diciembre, cuando también reclamó el traspaso de 821 metros de la EP-6405, que enlaza Larazo y Duxame.

El exregidor indica que la previsión de las obras era que ayer por la tarde se aplicase la capa de aglomerado en esos 611 metros que pasarán a ser propiedad municipal. Apunta que en los trabajos de mejora también estaban contemplados, además de los entronques a Sulago, la Plazuela y un tercer lugar, un muro de contención, reductores de velocidad y señalización. En cuanto a los entronques, "el técnico apuntó en su momento que iban a hacerse en obra", indica Otero. El portavoz popular duda de que los trabajos, que en teoría remataban ya ayer, incorporen esta petición que, por otra parte, no supone un gasto exagerado. "Son caminos que están deteriorados y que ocupan entre 4 y 10 metros lineales", apostilla. La obra fue adjudicada a la empresa Nexia Infraestructuras SLU, por un importe de 46.760 euros y con un plazo de ejecución de un mes.

Críticas al bipartito

El líder popular también dirige sus reproches al actual ejecutivo. "El gobierno local ni siquiera se acercó a la zona para ver cómo quedaba la obra, y si los trabajos son del agrado de todos los vecinos", recrimina el antiguo alcalde.

Los populares, por otra parte, también cuestionan el método empleado por el gobierno de Luis Taboada para aprobar las tarifas de la Xuntanza dos Maiores en Gres. Esas tasas se ajustan a la Ordenanza de Prezos Públicos, una competencia que ahora es del pleno, y no de la junta de gobierno local, ya que así se acordó en la sesión de organización del pasado 15 de julio. "No se están respetando los acuerdos del pleno y no sabemos si esta decisión de la junta de gobierno cuenta con los informes favorables de Intervención", añade Otero. En el anterior ejecutivo del PP, esta competencia sí estaba en manos de la junta de gobierno, ya que los populares tenían mayoría absoluta. "No estamos en contra de esta fiesta, al contrario. Pero es que incluso abrió el plazo de inscripción y las tasas aún no se habían publicado en el BOP". Sí aparecen en la página web del Concello. Otero adelanta que preguntarán en el próximo pleno por esta cuestión, "porque no sabemos si va a tener consecuencias o no". El BNG realiza la misma crítica y recuerda que en dicho pleno se acordó que las juntas de gobierno solo podían asumir "competencias que pertenecían a la Alcaldía".