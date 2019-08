El BNG pide menos trámites para la Xuntanza dos Maiores

Desde el BNG se detectan otras deficiencias en la Xuntanza dos Maiores que acogerá Gres el 5 de septiembre. Este año, las personas que deseen asistir deben retirar la autoliquidación en el consistorio, pagarla en Abanca y volver al concello para retirar el tíquet. "Entendemos que no se vendan entradas el propio día para facilitar la organización de las mesas y demás, pero no entendemos por qué no se facilita la retirada de tíquets en diferentes puntos del concello", esgrime el partido. La formación que lidera Álex Fiúza recuerda que la movilidad en el municipio es escasa y que muchos vecinos o no tienen vehículo para acudir al casco o deben recurrir a un familiar para hacerlo. Cree que lo ideal sería poder pagar en el consistorio, como se hacía antes y como también ocurrió en Lalín. El BNG también echa en falta que, según apunta la junta de gobierno local, "hay presupuesto para servicio de autobuses". Sin embargo, esta dotación no aparece anunciada en los carteles. Todo esto ayudaría a que los asistentes pudiesen asistir de forma más cómoda.