"Puedes tener árboles que necesitan cinco o diez horas al año y otros que requieren cien horas"

-¿Es difícil ejecutar esta forma de arte? ¿Cómo se logra mantener el árbol en la maceta?

-Es la pregunta del millón y yo siempre la respondo igual. Hace poco tiempo hice una reforma en casa y mientras observaba cómo el hombre que estaba arreglando el cuarto de baño colocaba las baldosas, me parecía tan sencillo al vérselo hacer a él... Tanto que te llegas a preguntar "¿por qué no lo hice yo?". Entonces, con esto quiero decir que no es tarea fácil. Lo es si tienes el conocimiento necesario para hacerlo, que es bastante amplio. También depende, como en todas las aficiones, del nivel de implicación que busques. Si es una implicación a nivel hobby, escoges las piezas y el trabajo y a partir de ahí se puede profundizar hasta niveles muy complejos y elaborados. A este ámbito es muy difícil llegar porque se requiere mucho conocimiento y tiempo de trabajo.

-¿Cuánto tiempo requieren los árboles de cuidado para lograr el resultado deseado del bonsái?

-Depende del tamaño. En los bonsái hay muchos tamaños: los árboles empiezan desde diez centímetros a más de un metro. Dependiendo de esto, el trabajo varía enormemente. Puedes tener árboles que necesitan cinco o diez horas al año y otros que pueden llegar a necesitar cien horas.