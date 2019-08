En agosto: fiestas para dar y tomar

Misas, música, degustaciones, fuegos artificiales y múltiples actividades llenan la programación de las cuantiosas fiestas que hay estos días por toda la comarca. Anteayer se celebraron al menos tres citas gastronómicas, pero ayer se homenajeó a Santa María en múltiples rincones de la geografía de Deza. Hoy, aunque menos, continuarán en honor a San Roque.

En estos últimos días son cuantiosas las fiestas que se celebran por toda la geografía, en las que tampoco faltan los tributos a sus platos estrellas. Sin ir más lejos, el miércoles Bermés acogió su XXI Festa do Xamón, Graba su décima Festa do Mexilón e do Bolo Preñado y Soutolongo, la 16ª edición de su festejo en honor también a este molusco. Las citas se llenaron de comensales que no quisieron perderse estas ricas degustaciones y la velada estuvo amenizada por diversos ritmos musicales. También la música honró ayer a Santa María en múltiples festejos repartidos por toda la comarca.

El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María, una fecha escogida por la Iglesia Católica y, que a la vez, es el día en el que más fiestas se celebran por todo el territorio español. Santa María es la patrona de distintas parroquias en Deza. En Lalín de Albarellos, Alemparte, Bermés, Donramiro, Filgueira, Noceda, Parada, Soutolongo y Zobra. En Silleda de Abades, Carboeiro, Cortegada y Xestoso. En Vila de Cruces de Arnego, Asorey, Merza, Oirós, Ollares, Piloño, Sabrexo. En Agolada de Basadre, Berredo, Val de Sangorza y Vilariño. En Rodeiro de Álceme, Guillar, Río y Vilela. Y de Dozón es la patrona de Dozón, Saguiñedo y Bidueiros.

Gran parte de estas parroquias festejaron ayer por todo lo alto con misas, músicas y distintas actividades para rendirle un tributo a su patrona. Por ejemplo, en la parroquia lalinense de Bermés se celebró una nueva edición de las Olimpiadas Populares con juego de sacos, del pañuelo, de petaca... una iniciativa pensada para todas las edades y hoy se disputará de nuevo un campeonato de petaca. Los partidos de fútbol también son otras de las iniciativas que están muy presentes en la celebración de las fiestas, como el que tuvo lugar ayer por la tarde en la parroquia agoladesa de Berredo.

En muchos de estos lugares también seguirán hoy las fiestas y en este caso honrarán con música variada a San Roque.