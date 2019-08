El Concello detecta daños "importantes" en la cubierta del multiusos por el pedrisco de julio

La tormenta de pedrisco de comienzos del pasado mes de julio ocasionó daños en la cubierta del Lalín Arena que no habían sido detectados inicialmente. Así lo avanzó ayer el alcalde, José Crespo, quien explicó que hasta que no se produjeron filtraciones de agua en el edificio municipal no fue posible constatar unos "importantes" desperfectos a los que ahora habrá que hacer frente. En este sentido, dijo que se está realizando una valoración técnica con una empresa especializada para llevar a cabo una actuación por trámite de urgencia -como en el caso del museo municipal- con el objetivo de que las obras se lleven a cabo antes de que llegue la invernía, es decir, durante el verano. "Lo que nos parecía que iba a ser una obra menor, no va a ser tan menor", dijo.

En relación al pedrisco, comunicó que al consistorio llegaron cerca de un centenar de comunicaciones de particulares -la mayor parte de zonas como Goiás o Xaxán- y referidas a daños en explotaciones y galpones de uso agrícola sobre todo. En el núcleo urbano la incidencia se dio en vehículos. Sobre la posibilidad de declaración como zona catastrófica, el primer edil reconoce que deberían cumplirse una serie de parámetros mucho más importantes para que el Estado asumiese esta medida.

| Presupuesto y RPT. Crespo aprovechó los dos primeros meses de su gobierno al frente de la administración local para realizar un balance de lo que son sus propuestas más inmediatas. Tras insistir en que en estas ocho semanas su equipo dedicó mucho tiempo a "desatascar" el funcionamiento del ayuntamiento, apuntó a la posibilidad de que el presupuesto de 2019 pueda ser presentado en el pleno de octubre, "pero no es seguro, porque tenemos el personal que tenemos", señaló. A su entender, el documento económico es fundamental para el funcionamiento de la administración y, una vez superado el del presente curso, será más sencilla la elaboración del de 2020 y previsiblemente el 1 de enero de 2021 pueda tenerse el de ese año. Con la cuenta del actual ejercicio en vigor, dijo, podrá avanzarse en la elaboración de la Relación de Puestos de trabajo (RPT) del conservatorio de música, para regularizar su funcionamiento y contratar profesorado para las clases de trompa y trompeta. En relación al documento que definirá los puestos de trabajo de toda la administración municipal, Crespo Iglesias señaló que tras la aprobación de una modificación de crédito, se están elaborando las bases para sacar a concurso la elaboración de la RPT municipal, que es muy necesaria". El alcalde valoró su ronda de contactos por los distintos departamento del gobierno gallego en estos dos meses, poniendo el acento en demandas para la localidad que podrían materializarse en los próximos presupuestos autonómicos. "Espero que en los presupuestos tenga reflejo ese esfuerzo que hicimos desde el gobierno de reclamar lo que consideramos le corresponde a Lalín", declaró.

| Plan DUSI. Otro de los capítulos en los que el mandatario local puso especial atención fue en la ejecución del programa europeo DUSI. En este sentido, avanzó que se prevé licitar la primera fase del proyecto de humanización previsto para las calles Principal y Joaquín Loriga. Así, indicó que el anterior gobierno había estimado en 500.000 euros el coste de la intervención, "pero vale tres veces más. Nos ocurre tres cuartos de lo mismo con la Avenida Xosé Cuíña, que había sido calculado en 400.000 euros y resulta que solo lo que estamos mirando de hacer -desde la Avenida das Cruces hasta la primera rotonda del concello- solo ese tramo vale tres veces más de lo que calcularan para todo". Ante este escenario, el regidor dice que estas actuaciones se acometerán por fases. Así, de las dos calles separadas por el Kilómetro 0 solo se humanizará Joaquín Loriga y de la Avenida Cuíña se intervendrá en la mitad de esta vía periurbana. Crespo aprovechó su análisis sobre el avance de la estrategia urbana para arremeter contra el PSOE. Dijo que cuando su gobierno mantuvo la primera reunión con la empresa IDOM, se les trasladó que el nivel de cumplimiento del DUSI había sido de solo el 3% en 30 meses. "Ahora les vienen las prisas, cuando nos dejaron todos los proyectos manga por hombro; no hay ninguno en el que nos dejara que no tenga varias máculas". Además, subrayó que el programa europeo prevé una inversión de 6 millones "fundamentalmente en el casco urbano y resulta que las obras que ellos -el anterior gobierno- meten como la Avenida Cuíña o las calles Principal y Loriga llevarían de fondos propios, a parte del DUSI, todo lo que hace falta meter en el rural y eso no lo vamos a hacer". La idea del ejecutivo popular es que al término del mandato las inversiones en el núcleo urbano y en el rural estén totalmente equilibradas, con la mitad de fondos habilitados en cada caso. "Las inversiones tienen que ir mucho más repartidas y nosotros queremos que las trescientas y pico aldeas que tiene Lalín meterle el 50 % de la inversión". Además de un plan de limpieza de cunetas, sobre la mesa está un proyecto de alcantarillados en el rural.

| La 'cancela'. Para Crespo, con la retirada de la valla con la que se cerraban al tráfico los fines de semana Principal y Loriga su gobierno dio cumplimiento a su promesa electoral, una medida que, asegura, fue clave para su victoria en las urnas. Su modelo, añade, tras reunirse con vecinos y comerciantes, consiste en cierres desde las 15.00 horas de los sábados hasta los domingos por la noche en verano y hasta las fiestas patronales de septiembre. Así, pasado este período, tanto Principal como Loriga permanecerán abiertas a la circulación de vehículos, también, todo el fin de semana y solo se cerrarán cuando haya eventos que afecten al casco urbano o en citas como la Feira do Cocido.

| Campamentos. El alcalde agradeció las gestiones realizadas por la alto cargo de la Xunta María Mosterio que culminaron con la posibilidad de que 59 niños puedan participar en los campamentos de verano en el albergue de A Devesa de la costa lucense. Por otro lado, más de 700 personas participarán este sábado en la Romaría Interxeracional que tendrá lugar en la Carballeira das Casianas.