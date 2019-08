Compromiso alerta de la ralentización de contratos activados por el anterior gobierno

Compromiso por Lalín (CxL) manifestó en el día de ayer su "preocupación" ante lo que considera un claro caso de ralentización de los procesos de contratación en diferentes áreas que dejó el anterior gobierno municipal "que nosotros liderábamos". La organización política de Rafael Cuíña pregunta al actual gobierno si considera que la jefa del departamento municipal de Contratación "probablemente la funcionaria más competente del ayuntamiento" puede ejercer al mismo tiempo las labores de secretaria municipal en funciones, en sustitución del funcionario titular de la plaza, además debido al pase de la anterior persona de Contratación, al gabinete de la Alcaldía para ejercer las funciones de secretaria particular de José Crespo.

"Ante lo ajustados de los plazos de la contratación de los fondos Edusi, y con la indicación clara del alcalde Cuíña de prioridad para estos contratos, ante lo que era una situación de saturación en este departamento, que suponemos no se superaría por un milagro administrativa", sentencia la formación que lidera ahora la oposición. En este sentido, Compromiso añade que no hay más que acudir a la plataforma de contratación del ayuntamiento para percatarse y observar la parálisis en el departamento Contratación, con algunos acuerdos paralizados desde mediados del pasado mes julio, "dando la sensación de presuntas órdenes políticas para espaciar en el tiempo los contratos y que no se asocien la que los dejó en marcha el gobierno anterior, y se alguno queda fuera de plazo, echar la culpa a los anteriores.

Contrato del agua

Compromiso pedirá un informe a Secretaría de la situación de los contratos en el Ayuntamiento, cuando vencen y preguntará por el contrato del agua, en el que reconocemos su complejidad, aunque a su juicio sí le sorprende el silencio que antes era polémica con el gobierno anterior.