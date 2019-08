Carteles en contra de cerrar con cintas la plaza de Agolada

| El casco urbano de Agolada apareció ayer empapelado de carteles en repulsa a que el gobierno local haya retirado los maceteros y bolardos de la Praza do Concello y que en su lugar, haya colocado cintas y conos. Cabe mencionar que en todos los accesos hay una señal que prohibe la circulación. Esto provocó críticas por parte de vecinos y del grupo de la oposición. Las opiniones sobre la aparición de los carteles se trasladó a las redes sociales, en donde son muchos los que no aprueban esta manera de reivindicarse al hacerlo de manera anónima y al no actuar con igual ímpetu, en otros casos, como tras cerrar la biblioteca o para exigir las parcelarias.