Arrancan las fiestas de Soutelo de Montes en honor a San Roque y del Carmen

La localidad de Soutelo de Montes acoge desde esta noche, y hasta el sábado, las fiestas patronales en honor a San Roque y del Carmen. La programación de este hoy arrancará a las 21.30 horas con una cena de convivencia en la Carballeira. Esta reunión de confraternidad, reemplazará a la habitual churrascada realizada en estas fechas.

Ya mañana, habrá misa solemne a las 13.00 horas, contando con la actuación del grupo del municipio vecino, Os Abrentes de Cerdedo. Asimismo, la comisión de fiestas de Soutelo no solo ha preparado una verbena nocturna en la Praza dos Gaiteiros, sino que también ha organizado juegos y una fiesta de la espuma para los más pequeños durante la tarde de mañana.

El sábado habrá misa a las 12.00 horas. Durante el mediodía también está prevista la actuación de la Banda de Gaitas de Forcarei, así como exhibiciones de bailes de salón de Sondodance y zumba por la tarde. A la noche, las orquestas Brujas y Azabache serán las encargadas de despedir, de nuevo en la Praza dos Gaiteiros, los tres días de celebraciones en Soutelo.

La Festa do Gaiteiro

Las fiestas patronales de Soutelo de Montes sirven de antesala para la Festa do Gaiteiro que tendrá lugar el próximo sábado 24 de agosto. Este año, en el evento organizado por la asociación O Can de San Roque, participarán los Diplomáticos do Acordeón, la Banda de Gaitas de Forcarei, Os Abrentes de Cerdedo y Oraladou. Además, la profesora de lengua gallega y escritora, Carme Hermida, y el músico Rubén Troitiño serán los encargados de dar el pregón de una emotiva cuadragésima edición. Este año, además de recordar al gaiteiro Avelino Cachafeiro con una exposición que conmemora los cincuenta años de su poemario Voando cas aas da vida, se hará un homenaje a Avelino Alberte, ahijado del Gaiteiro y uno de los precursores de esta fiesta, fallecido recientemente.