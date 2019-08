Señales que entorpecen el paso

Las señales de tráfico forman parte de un código de circulación, que establece el conjunto de normas que rigen la conducción de vehículos. La información que proporcionan resulta imprescindible para que el tránsito sea seguro, fluido y ordenado. Sin embargo, en el casco urbano de Lalín se pueden apreciar una serie de indicadores que confunden a los conductores porque su colocación no es la correcta o incluso, son señales que ni siquiera existen, tal y como constata Carlos López. Él es auxiliar de tráfico y seguridad vial por la Universidad de Valencia y profesor extraescolar de educación vial por la UNED y lleva años denunciando el caos de señales en el casco urbano lalinense.

"Todo esto se soluciona poniendo unas cámaras", recalca López, que indica que él como profesor de autoescuela percibe a diario como las señales confunden a su alumnado. "Como dice la ley: las señales claras y bien puestas y no pueden hacer dudar a nadie", incide. Se encuentra cada día con coches mal aparcados, como en las vías de doble sentido que aparcan al lado izquierdo también, algo que está prohibido por la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. "Hay un catálogo del MOPU, en donde el concejal de turno se debe informar primeramente para no cometer errores, no se trata de hacer prohibiciones, sino de indicar por donde debe ir cada uno".

También denuncia que estacionen delante de vados los propios propietarios del garaje. "El vado es un paso de carruajes, no es para el señor para aparcar el coche ahí". Cuestiona que "no se puede cerrar una vía de movilidad ya que esto está prohibido constitucionalmente, porque hay que dejar movilidad a los vehículos" o que las señales aparezcan solo en gallego.

López echa en falta la empatía de los políticos. "Nuestros dirigentes no tienen la capacidad suficiente de pensar un poco en la gente, como es tener una cabina que obstruye el paso al igual que poner pasamanos, como los que no hay en las escaleras de la iglesia o en otros lugares".