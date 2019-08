Alberte Lamazares denuncia que el cobro del IBI llegue con la misma cuantía al no aprobarse las bonificaciones

El portavoz de Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares, critica que esta semana le llegó una carta del ORAL y que "lógicamente el cobro del IBI viene con la misma cuantía que la del año pasado y es normal, ya que el gobierno aún no aprobó las bonificaciones". Afirma que gran parte de los otros concellos ya las aprobaron en mayo, algunos en julio y "en Rodeiro la señora Concepción Somoza Calviño, responsable de Economía, aún no tuvo tiempo". Desde Unidade por Rodeiro exigen explicaciones inmediatas. "Es vergonzoso que a estas alturas no se sepa que hay que hacer con el IBI, si tendremos bonificación o no, si tenemos que pagar el 100% del importe que nos llega o espera a que se aprueben las bonificaciones".