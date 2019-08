Rodeiro reparte casi 15.000 euros a nueve colectivos

Rodeiro destina casi 15.000 euros en subvenciones a colectivos por actividades culturales de 2018. La Unión Parroquial da Portela recibe 536 euros por la excursión al Grove y 473 euros por la Xuntanza do Magosto; la Asociación de Mulleres Rurais Virxe do Faro, 1.042 por la excursión a Portugal y 408 por un curso de cocina gallega; Emecla, 134 euros por la Carnavalada, 564, por una visita a Zamora, 154, por la sardina, 324 euros por senderismo en la Illa de Ons, 1.824 euros, por hacer el Camino de Santiago, 415, por una visita a Guimaraes, 170 por senderismo en la Ruta dos Arrieiros y 190 euros por el magosto; la Asociación Cultural Santa Baia de Camba, 1.870 euros por el XII Festival Tardes de Verán; la Asociación de Veciños de Santa Mariña de Pescoso, 1.400 por la XVI Festa Mar e Monte; la Cultural Os Arandos, 1.200 euros por el taller de gaita y percusión; la Asociación Camba Sustentable, 2.500 por la Feira Camba Sustentable; la Asociación Cabaleiros do Faro por la Ruta a Fisterra y por el Camino de Santiago, 399 y 311 euros respectivamente y a la Asociación de Veciños do Az, 600 euros por los II Xogos Populares y 484, por el XXV Magosto do Az.