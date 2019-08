El PSOE reclama el desbroce de solares del casco urbano de Lalín

El PSOE de Lalín traslada al gobierno las quejas de numerosos vecinos por el "mal estado de numerosos solares del casco urbano, que lucen completamente invadidos por la maleza". Los socialistas exigen al ejecutivo local "que se ponga las pilas y que actúe con diligencia" para obligar a los dueños de estar parcelas a cumplir con la norma que exige la limpieza de las granjas secundarias.

Para el PSOE, la desidia que presenta el gobierno local en este asunto "no solo provoca que la villa presente un estado de abandono, sino que las fincas descuidadas pueden llegar a suponer incluso un peligro para la ciudadanía". Pone como ejemplo "especialmente sangrante" el de una parcela en la calle Monte Faro, donde la maleza ya se adueñó por completo de las aceras, de modo que los peatones se ven obligados a circular por la calzada.

Fondos del DUSI

Por otra parte, el PSOE apunta que la estrategia DUSI Lalín Ssuma 21 "quedó bien definida y que solo una parte muy pequeña quedó sin decidir". Indica que en esta parte aún sin concretar se incluye el Plan Talento, "pues el ministerio decidió que no se podía subvencionar", y una parte de la Smart City, "que quedó bien definida en el Plan de Investimento Dixital finalizado en mayo". Los socialistas remiten al portal de contrataciones del Estado, donde queda patente "que en estos momentos hay 800.000 euros del DUSI en licitación o en ejecución, pero en estos meses no se avanzó prácticamente en nada", en referencia a los pasos del gobierno popular. Explica que el lanzamiento de la Smart City "ya tenía que estar completamente rematado" y que pese a que las viviendas sociales del Manuel Rivero y las sendas peatonales de O Rodo llevan un mes adjudicadas, aún no comenzaron a ejecutarse. Hay que agilizar, además, los proyectos de Lalín de Arriba y Cinto Verde.