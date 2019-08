Lalín incentivará la incorporación laboral de los alumnos del taller forestal, con 1.500 euros por cada contrato

El obradoiro de empleo remata el 22 de este mes

El taller de empleo Foresta Lalín remata el próximo jueves, día 22, después de nueve meses en los que sus 20 alumnos, repartidos en grupos de 10, se formaron o bien en repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, o bien en actividades auxiliares y mejora de montes.

Para este taller de empleo, del que hubo uno de contenido parecido en Silleda, la Xunta de Galicia destinó 319.270 euros para cubrir gastos de personal y alumnado, así como formación y funcionamiento. Al margen de esta cuantía, la Consellería de Economía asigna otros 12.000 euros para incentivos a la contratación laboral de 8 de esos 20 participantes, que son los que decidieron acogerse a esta medida para fomentar su inserción laboral en empresas.

Precisamente, las bases de estos incentivos para la contratación laboral se publicaron hoy en el BOP. Lalín concederá a cada empresa 1.500 euros por cada trabajador que fiche del Foresta, siempre que el contrato sea de por lo menos tres meses de duración y a jornada completa. Pueden acogerse a estos incentivos tanto los autónomos como sociedades civiles y comunidades de bienes, cuya actividad esté directamente relacionada con las formación que impartió este taller de empleo. Los servicios que prestan han de estar en centros de trabajo localizados en el municipio lalinense. Entre los requisitos, también figura el de que la contratación laboral debe comenzar en los 15 días siguientes al mencionado día 22, cuando finaliza el taller de empleo. Y, además, los 1.500 euros que concede por cada trabajador no debe superar el 100% del coste salarial mensual del trabajador.

A esta línea de incentivos no pueden concurrir los contratos firmados con cónyuges, familiares ascendentes, descendentes o demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de parentesco incluido. Las subvenciones tampoco están abiertas a contrataciones realizadas con estos trabajadores si en los 24 meses previos a la fecha de contratación prestaron servicios en la misma empresa.

Las empresas interesadas en incorporar a alumnos del Foresta Lalín y optar a los incentivos económicos pueden presentar las solicitudes en el registro general del Concello, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria de dichas ayudas en el BOP (ayer se publicaron las bases reguladoras). Las entidades beneficiarias deben incorporar al alumno en un puesto de trabajado directamente relacionado con la formación que cursó en el taller de empleo, y mantenerlo por el tiempo fijado en el contrato subvencionado. Cuando remate este periodo, la entidad que promovió Foresta Lalín será la que controle las subvenciones concedidas.

Habrá una comisión evaluadora de todas las ofertas que presenten las empresas, pero la resolución o denegación deberá dictarla la junta de gobierno local. Hay un plazo de dos meses para resolver y notificar la solicitud. En cuanto a la forma de selección de los alumnos, cuando termine el taller de empleo la dirección del centro emitirá un informe con la puntuación que obtuvo cada participante. Así, habrá una orden de prelación para asignar los trabajadores a las empresas.

Por otra parte esta mañana la edil de Promoción Económica e Emprego, Karen Fernández Lamela, visitó al personal y alumnado de este taller, para comprobar los trabajos de mantenimiento de la maquinaria agrícola que se usó durante el curso. Son los propios alumnos los que se encargan de estas tareas de mantenimiento. Este obradoiro permitió realizar actuación en colaboración con las comunidades de montes en mano común de Zobra, Monte do Carrio, A Moa y A Xesta. En concreto, los alumnos llevaron a cabo tratamientos silvícolas preventivos y de mejora de las masas forestales, repoblaciones, mantenimiento de pistas forestales o arreglos de firmes, entre otras labores.