JOSE LUIS FERNÁNDEZ ROMERO "Queremos que a xente volva recuperar a ilusión polas festas"

Organizar uns festexos sempre resulta ser un proceso complicado, que involucra a un elevado número de persoas. A comisión de festas das Dores de Lalín xa leva traballando semanas na organización de cinco días de celebración, aínda que a programación non está pechada por completo. Entre as iniciativas presentadas destacan as atraccións sen música durante unha hora ao día e os fogos artificiais sen ruído.

-Como xurdiu a medida de establecer unha franxa horaria na que haxa atraccións sen música?

-Vin publicado no xornal que o Concello de Marín levara a cabo esta medida nas súas festas, e pareceume unha idea xenial facelo aquí. Ademais, eu teño familiares con ese problema, polo que aínda me pareceu máis adecuado.

-Varios membros de Aspadeza tamén terán un posto de venta de merchandising. Durante cantos días estarán?

-Aínda non sabemos cantos días estarán durante as festas pero si que xa comezarán coa venta a semana anterior. O recadado dividirase entre Aspadeza e nós.

-Tamén van intentar realizar unha nova iniciativa: fogos artificiais sen ruído. Xa o teñen decidido?

-Iso xa non depende tanto de nós senón do pirotécnico, aínda que algo de ruído sempre van facer. Estes fogos serían a maiores dos do domingo pero aínda o estamos estudando; que, en principio, será no mesmo lugar.

-Resulta complicado organizar unhas festas que duran cinco días?

-Si, sobre todo porque é un traballo no que tés moi pouca recompensa. Sempre hai máis xente que critica ca que agradeza o teu esforzo. Calquera que se encargue de amenizar unhas festas, ten o propósito de facelo o mellor posible, cada un ten os seus propios gustos, polo que é complicado conseguir unha boa opinión de todos. O que buscamos é que a xente volva ter ilusión por celebrar estas festas.

-Cando darán a coñecer o cartel definitivo?

-En principio, a finais de agosto ou principios de setembro.

-Hai algo que lles resultase máis complicado de negociar?

-Non, a verdade é que nos resultou bastante doado, foi todo sobre rodas. Non tivemos ningún problema en concreto, o único, foi a falta de tempo con respecto a outros anos polo que nos tivemos que adaptar ao que había no mercado.

-Resulta complexo organizar en que lugares actuará cada grupo musical?

-O maior problema é o espazo, xa que necesitas lugares amplios. As bandas supoño que repetirán localización, dependendo das obras do parque. As charangas e os gaiteiros actuarán por todo o pobo, mentres aínda temos que pensar onde imos situar as orquestras.

-Como está sendo a participación dos veciños? Canto tempo levan pedindo polas casas?

-Levamos sobre 15 días e, coma en todo, hai xente que participa máis e outras menos. Cada un ten que aportar o que poida, en xeral, estamos contentos coas aportacións que estamos recibindo. Iremos casa por casa ata que vaiamos a todas. Tamén nos presentaremos persoalmente nas empresas da zona.

-A xente adoita empregar a conta bancaria para aportar o diñeiro?

-De momento non recibimos ningún ingreso porque fai poucos días que a abrimos, pero a xente si que nos comenta que, normalmente, prefiren usar a conta bancaria. Ogallá todo o mundo o fixera, xa que nos aforrariamos moito traballo.

-Coa recadación no sector hostaleiro, tamén empregarán o mesmo sistema?

-Si, iremos a todos os negocios como estamos facenso coas casas. Só que tamén teremos unha reunión con todos os membros do sector para explicarlles cales son as iniciativas que queremos levar a cabo e como o imos realizar, e que eles nos aporten as súas propias ideas. Sobre todo, porque eles son un dos principais beneficiarios da celebración destas festas. Esta reunión intentaremos que se celebre durante esta semana.