El arte hasta el infinito y más allá en Agolada

Comensales en la IV Festa do Becerro Leitón, ayer, en Agolada. // Bernabé/Ana Agra

Agolada celebrará hoy su tercer y último día de su XXIII Mostra de Artesanía coincidiendo con la feria mensual del doce. La jornada dominical estuvo marcada por las condiciones meteorológicas adversas, pero al mal tiempo, buena cara y fueron muchos los que no quisieron perderse la cita. Por la mañana, uno de los grandes atractivos fue la exhibición de perros de caza, que reunió a 900 ejemplares, y hubo distintas actividades y entrega de premios. Y se celebró la cuarta edición de la Festa do Becerro Leitón, un evento que siempre triunfa. La música fue otro de los ingredientes imprescindibles que nunca puede faltar.

En enclave de Os Pendellos lució de nuevo de colorido y de originalidad con la XXIII Mostra de Artesanía que congrega a medio centenar de artesanos procedentes de las zonas más dispares. Algunos ya tienen marcada esta cita desde hace años y para otros es la primera vez que disfrutan de esta feria. "Vengo todos los años, solo a la de agosto, y este año está siendo regular porque el mal tiempo no acompaña porque nunca había llovido, al contrario, siempre hacía mucho calor, y gente sí que hay, pero ventas pocas", indicaba ayer al mediodía una artesana viguesa. Indica que este año las ventas en las ferias están siendo diferentes a otros años. "No sé que pasa, son raras, en algunas vendo la mitad con respecto al año pasado y otras, sin embargo, las incremento el doble", apunta y señala que se nota mucho en las zonas el poder adquisitivo de cada una. "Agolada tiene un poder adquisitivo alto porque hay muchos veraneantes y las grandes ventas las hago aquí generalmente a gente de Bilbao porque al estar de vacaciones uno siempre gasta más", señala.

Además de artesanía, el arte se deja nota en otras especialidades. En esta edición se hizo una enorme apuesta por artistas locales: Ángel Utrera, Miguel López, María Mato, Beatriz Bascoy, José María López Gutiérrez, Silvia Bruguera, José Ángel Ayude, Alicia Barrio o Xavier Lemos. "El sábado no hubo mucha gente, pero hoy mejor", indicaba ayer Silvia Bruguera, que muestra por primera vez sus pinturas en Agolada. Sin embargo, este es el segundo año para José Ángel Ayude, vecino de Berredo, que se atreve con distintas técnicas: pastel, lápiz, bolígrafo o carboncillo. En sus cuadros, muchos llenos de coloridos, se pueden ver paisajes, animales... y tampoco faltan sus creaciones sobre Os Pendellos o retratos muy minuciosos. Los que visitan estos días su exposición se encuentran con retratos de vecinos del municipio, de otros destacados que ya no están, como el conocido Abelardo de Berredo o algunos que seguro que para el autor hacerlo fue todo un placer como el de su abuelo Aquilino. "Me lleva 15 horas hacer un retrato", cuenta Ayude, quien señala que las ferias, como las de Agolada, siempre son una buena oportunidad para darse a conocer.

900 ejemplares

Por la mañana, también fueron muchos los que se acercaron al campo de la feria para visitar la exhibición de perros de caza que concentró a unos 900 ejemplares, una cifra mayor que en otras ediciones y se entregaron varios premios: mejor perro de la feria, mejor jaula, mejor rehala, mejor camada, mejor perro de caza mayor, mejor ejemplar de pluma y mejor de caza menor. Además, la cita para los amantes de la caza se completó con actividades como un simulador de tiro o demostraciones de tiro con arco. También hubo servicio de pulpero y tuvo lugar una comida en el propio recinto ferial. "Desde Asodeca queremos agradecer a los expositores, a la Mesa Galega de Caza y a todos los colaboradores", indicó Víctor Rodríguez, uno de los organizadores.

Lo que también tuvo mucho éxito fueron las degustaciones de la IV Festa do Becerro Leitón y las tres maneras en las que despachó esta carne triunfaron entre los comensales. "Las tres están riquísimas", afirmaban.

Los más pequeños disfrutaron de talleres de cestería y de pan. La música corrió a cargo de Bico da Balouta y sus pandereteiras y bailadoras y de los Gaiters de Graus y tuvo lugar el espectáculo Toladas, de María Tola. Por la noche, se celebró la Romería Medieval con queimada a cargo del espectáculo de Bruxo Queimán.

Clausura

Agolada celebrará hoy sus tradicional feira do doce, y esta, la de agosto, suele ser la que concentra mayor afluencia de gente debido a la presencia de veraneantes en la zona. Además, hoy se clausurará la muestra de lo hecho a mano y los puestos de artesanía abrirán una hora antes, a las 10.00 horas. Dos horas después, se desarrollará un taller de cerámica a cargo de Alén das Olas, que tendrá lugar en la Capela das Virtudes. A las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil Conversas con Al y Tana en el entorno de Os Pendellos. Y a las 18.30 horas se celebrará el IV Certame de Bandas de Música Marcos Areán, organizada por la Banda de Música Municipal de Agolada. Por el escenario, aparte de la agrupación agoladesa, pasarán la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira y la Banda de Música Isabel II de Touro. La clausura de la muestra está previsto que sea a las 20.00 horas.