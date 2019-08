Ciudadanos le pide a CxL que realice "una oposición en beneficio de todos los vecinos"

Ciudadanos Lalín sale al paso de las críticas que lanzó Compromiso por Lalín hacia una candidata y su presunto silencio ante el "pésimo desbroce" en la zona de Filgueira. Alberto Senande apunta que "Compromiso por Lalín no debe dar lecciones de nada, y menos mentir en materia de desbroces, porque en más de 30 demandas presentadas a través de registro en la época en la que gobernaba no recibimos ninguna respuesta". Ciudadanos sí detectó, en cambio, "que las demandas que presentábamos las realizaban calladamente y las vendían como acción de gobierno". Senande entiende que Compromiso "debería centrarse en hacer oposición constructivas para todos los vecinos de Lalín, sin diferencia de color político". Añade que tanto el anterior gobierno como el actual "tuvieron desatendido el rural y siempre practicaron el amiguismo a la hora de ejecutar dichos trabajos". Ciudadanos concluye anunciando que "siempre seremos un altavoz para los vecinos que no secasan con las actitudes y la labor de gestión ni del anterior gobierno ni del actual".