El Aloitafest gana la batalla a la lluvia

El cielo amaneció encampotado en tierras estradenses pero los ánimos no decayeron. El día del Aloitafest llegó y la lluvia no fue un impedimento para disfrutar de toda la oferta musical que reinó este año en Sabucedo. Rock, jazz y músicos locales fueron el plato fuerte de la velada, que no dejó a ningún asistente insatisfecho. La cuarta edición del Aloitafest ha sido una muestra de la progresiva consolidación de este festival caracterizado por la diversidad de estilos musicales.

Sabucedo ya contó con público desde la sesión vermú con músicos locales a las 13.30 horas, le siguió a las 22.00 horas un primer concierto con muchos asistentes de los cuales un buen número resistió hasta de las 5 de la mañana, hora a la que finalizó el evento, según indicó uno de los miembros del colectivo organizador Barracallazo, Pablo Bazal.

"Muy bien a pesar de la lluvia". Así es como Bazal resumió la jornada de ayer. Aunque algunas de las actividades previstas para la tarde, como es el caso de los hinchables para los más pequeños, que no se pudieron llevar a cabo por cuestiones de seguridad a raíz del mal tiempo, no fue un obstáculo para que a partir de las 18.00 horas comenzase a aparecer gente por el curro de Sabucedo, informó el organizador. La velada estuvo protegida por una carpa instalada en el interior de la arena.

Esta jornada que brillaba por tener una oferta musical variada, aunque centrada en el rock en gallego, comenzaba "entre músicos locales" en el teleclub de la parroquia en una jam session a los que más tarde se unieron los cantos de los niños de Sabucedo con su grupo Bichiños da Conla. El DJ estradense Nene pinchó éxitos de rock y así preparó los motores de la audiencia y sirvió de antesala a cuatro de las apuestas fuertes de la edición que subieron a los escenarios a partir de las 22.00 horas: Nao, Grilo, School y The Bichos Jazz Band.

Precisamente el grupo estradense Nao fue la banda de rock más esperada de la edición. Está celebrando su última gira Ata que o lume se apague tour y ayer fue una de las pocas fechas que permitirán disfrutar de ellos en la comarca, afirmó Pablo Bazal. Junto a ellos, pisaron las tablas otras dos bandas de rock. Los santiagueses Grilo, y School, que es un tributo al mundialmente conocido Nirvana. The Bichos Jazz Band, que nació en el 2016 ligado a este certamen, también tuvo su protagonismo en el curro de Sabucedo.

En una edición reinada por el rock y la lluvia, y que contra todo pronóstico no ahuyentó al público, Pablo Bazal mostró su satisfacción ante esta jornada porque "sigue creciendo" y "la gente se acercó aunque era difícil acceder al lugar". De este modo, el Aloitafest muestra una vez más que se está consolidando, hecho que permitirá en un futuro el relevo generacional que tanto desean desde la agrupación Barracallazo.