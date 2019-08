Un vehículo queda medio volcado en Muimenta

| Los vehículos que circulaban ayer a primera hora de la mañana por la N-640, a la altura de la parroquia lalinense de Muimenta, se encontraban con un accidente que no pasaba desapercibido. Había un coche medio volcado al pie de la nacional, pero ya justo en una de las carreteras secundarias, que a lo largo de la mañana fue retirado. Los diferentes servicios de emergencia indicaron que desconocían lo sucedido, porque no habían recibido ninguna llamada. Tal y como se aprecia en la fotografía, el siniestro ocurrió bien la noche del jueves o de madrugada. Desde esta Redacción no se pudo constatar si el incidente se saldó o no con heridos ni tampoco cual fue la causa.