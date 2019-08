Agolada inaugura su XXIII Mostra de Artesanía

Los puestos abren a las once de la mañana.

Los puestos abren a las once de la mañana. Bernabé/Ana Agra

El enclave histórico de Os Pendellos vuelven a sus orígenes para albergar la XXIII Mostra de Artesanía, que congrega a medio centenar de artesanos procedentes de distintos lugares. Esta mañana la jornada empezó con una ruta por el Sobreiral do Arnego y a las once de la mañana se abrían los puestos, en los que se encuentran lo más variado. Fue el día dedicado a la infancia con hinchables, talleres y juegos. La música tampoco faltó: actuaron Bico da Balouta, los Gaiters de Graus, la Pequebanda y la Juvenil de Agolada o Píscore. Ahora, a las 21:30 horas, será el turno de Pedeslán.

Mañana la programación es muy completa y entre las actividades se celebrará una exhibición de perros de caza, la IV Festa do Becerro Leitón o la Romería Medieval.