López dice que el juego del parque en mal estado fue arreglado el lunes

El alcalde de Rodeiro, Luis López, responde a las críticas de Unidade por Rodeiro sobre el mal estado de algunos juegos del parque situado junto a las piscinas municipales. "El juego que estaba en mal estado fue arreglado este lunes y mientras no se reparó estuvo balizado para no que fuese utilizado por los pequeños", apunta el mandatario. López cuestiona la manera de actuar de la oposición. "Antes de criticar es necesario comprobar, pero como lo que importa es criticar por criticar que más da y la labor de la oposición tiene que ser responsable, una oposición seria no debería "columpiarse" de tal manera", subraya y les anima a trabajar por Rodeiro "sin estar criticando todo continuamente". Unidade por Rodeiro también demanda que se poden los árboles de este lugar.