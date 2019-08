Graba celebra el día 14 la décima edición de la Festa do Mexilón e do Bolo Preñado

La Festa do Mexilón e do Bolo Preñado de Graba se presentó ayer en el consistorio de Silleda.

La parroquia silledense de Graba celebrará el próximo miércoles día 14 de agosto la X Festa do Mexilón e do Bolo Preñado con la que se inician los festejos de verano. La cita gastronómica trasdezana comenzará a las 22.00 horas con un menú de 12 euros por persona que incluye espacio en la carpa y un ágape a base de empanada, mejillones, bolos preñados, postre, café y bebidas. Los tickets se pueden retirar en la Taberna de Graba, O Coteliño, Milar-Doar, Decores y el restaurante Rabasa. Habrá pulpeiro y Punto Zero amenizará la verbena. Para más información llamar a 689 374 614 o 669 295 340.

Las fiestas estivales de Graba seguirán el jueves con pasacalles de la Banda de Padrón a las 12.00 horas y una exposición de fotos antiguas de la parroquia. La misa será a las 13.30 horas en honor a la patrona Santa María. Al día siguiente, Rosa Cedrón actuará a las 23.00 horas y la fiesta acabará con Festicultors Troupé y DJ Quintana. Durante el día habrá pasacalles con O Son da Fervenza, a las 12.30 horas y una misa por San Roque con sesión vermú amenizada por el citado grupo musical.