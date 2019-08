Unidade por Rodeiro exige que se poden los árboles del parque

El portavoz de Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares, insta al gobierno local a que "de manera inmediata" pode los árboles del parque que se encuentra al lado de la piscina municipal y que mejore los juegos infantiles de dicha zona, sobre todo, los "tornillos que sobresalen de las maderas y las tablas que están rotas".

Critica que al no haber plenos en el concello de Rodeiro "debido a que tanto el Partido Popular como el PSOE no vieron la necesidad ni problemas que solucionar", Unidade por Rodeiro decidió registrar sus ruegos por escrito "independientemente de que se pregunte por el abandono del parque en la próxima convocatoria". Lamazares afirma que "solo hace falta dar un paseo por Rodeiro para percibir el claro abandono de mantenimiento, el cual penaliza gravemente nuestra imagen". Señala que uno de los casos que "más impacto causa y mismo ocasiona peligro" es el parque que se encuentra junto a la piscina municipal. "Todos los árboles están sin podar lo que provoca que la sociedad tenga que ir por la calle o asumir el riesgo de caer por las escaleras de acceso", recalca el portavoz de Unidade que recalca que "es chocante que el gobierno celebre eventos en ese parque y que no lo adecente".

Riesgo para la infancia

También indica que es "alarmante que alguno de los juegos infantiles tengan tornillos salidos y están en mal estado" y considera que las instalaciones municipales tienen que estar "en un estado óptimo y no se pueden asumir riesgos, sobre todo cuando puede afectar a la infancia".

En estos últimos días, este grupo de la oposición también cuestionó la limpieza de otras zonas del municipio, entre ellas la Ruta dos Muíños o otras áreas del casco urbano que presentan maleza en las propias aceras. "Que nadie intente culpabilizar a los trabajadores municipales, ya que ellos solo obedecen órdenes y bastante trabajo hacen cuando el Concello ni les facilita ni uniforme de trabajo, algo que es obligatorio por ley", denunciaba esta formación a través de su perfil de Facebook. Con respecto al estado que presenta la Ruta dos Muíños, el alcalde del municipio, Luis López informó que se llevará a cabo la limpieza cuando cuenten con el personal necesario porque en estos momentos se encuentran realizando otras tareas para solucionar necesidades en las aldeas, como desbroces, arreglo de baches o dando solución a problemas en el suministro de agua.