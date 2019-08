La protectora Os Palleiros denuncia los abandonos de perros en verano, con una treintena de rescates

El verano es una época de vacaciones y, por desgracia, a muchos les molestan sus mascotas y no encuentran otra solución que abandonarlas. Una costumbre que vive año tras año la protectora de animales Os Palleiros. Apenas en el último mes han llegado a sus manos una quincena de perros adultos y 22 cachorros de distintas camadas, 10 de los cuales han encontrado en apenas una semana.

Gloria Cubas, presidenta de la protectora recuerda que el problema de los abandonos es la falta de concienciación. "Hay de todo, se abandonan cachorros, madres, perros de mediana edad y perros más mayores". "Cuando se cansan de ellos o les molestan adiós, o lo dejan atado a un árbol o tirado por ahí, incluso perros considerados de raza peligrosa", explica Cubas.

Desde la protectora calculan que "un buen mes" pueden tener 20 adopciones, pero que "siempre son más los que entran que los que salen". Os Palleiros se hace cargo actualmente de alrededor de 160 canes entre los que están en sus instalaciones y los que se encuentran en casas de acogida de forma indefinida.

La presidenta de Os Palleiros recuerda que "no hay perros callejeros, son perros que tenían un dueño y están en la calle porque los han abandonado". Además con su experiencia observa que estos animales llevan tanto tiempo pasando calamidades que luego son los que mejor se adaptan a la protectora y sus cuidados.

Desde la protectora observan que la mayoría de los caninos no tienen chip, una pequeña cápsula de cristal especial, del grosor de un grano de arroz en cuyo interior hay un transpondedor con un código único que permite la identificación de animales. La puesta de microchip es obligatoria en algunas comunidades desde 1993 y conlleva una multa de 300 euros. Además, si cuando llevas al perro al veterinario te niegas a ponerle el chip o comprueba que no lo tiene, este puede llamar a la Policía porque es una obligación que los dueños están incumpliendo. Esta infracción es uno de los grandes problemas que justifica que los perros se puedan abandonar sin consecuencias. Por ello, cuando encuentran a un perro perdido sin chip y a su dueño le dan una semana de plazo para ponérselo y en caso de que no se haga avisan a la Policía.

También explican que muchos de los perros que tienen y que se han perdido son de gente mayor que no le pone chip y no saben buscarlo mas que por los vecinos porque no se mueven por las redes sociales, donde la protectora anuncian a los perros que encuentran y otros perros perdidos.

Perfiles más "adoptables"

Para la protectora los cachorros son los perros a los que le encuentran familia de manera más fácil y los más solicitados "aunque hay veces que alguno de la camada se nos queda atrás". Por el contrario a los perro viejos o "abuelos", como los llaman cariñosamente, cuesta mucho encontrarles un hogar. Son perros de más de 8 o 10 años, dependiendo del tipo de perro, y actualmente tienen 25 de ellos en casas de acogidas, donde Os palleiros se hace cargo de los gastos de comida y veterinario, para que no pasen los inviernos en la protectora. "

Ahora por suerte tenemos menos gracias a la difusión de una voluntaria", explica confirmando que la labor de los voluntarios de la protectora es vital para el funcionamiento de la misma.

Cabe recordar que durante las fiestas estarán en la Avenida Montero Ríos vendiendo productos para recaudar fondos.