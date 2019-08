El BNG de Moraña lamenta que el PP no dé explicaciones sobre la situación procesal de la alcaldesa

El BNG de Moraña, sobre el pleno extraordinario que se celebró el pasado lunes a petición del grupo nacionalista lamenta que el Partido Popular haya desaprovechado la oportunidad de dar explicaciones "claras y convincentes y ofreciera información completa a respeto de la investigación judicial por las obras relacionadas con el campo del fútbol de Buelo que provocaron que la alcaldesa, Luisa Piñeiro, hubiese pasado de ser testigo a investigada en una pieza separada de la Operación Patos.

Marcos Suárez, portavoz municipal del BNG afirma que "tanto nuestro grupo municipal como los vecinos que asistieron al pleno "salimos con las mismas dudas con las que entramos, pues las evasivas, el no sé y no me consta, las incoherencias o directamente el silencio fueron la respuesta a las nueve preguntas que formulamos en esta sesión".

Suárez añade que "la sensación fue la de que el Partido Popular tenía ganas de dar poca o ninguna información, ya no solo sobre la situación procesal de la regidora sino de otras preguntas muy importantes que le formulamos al respeto de las obras investigadas en el campo de fútbol de Buelo".

El portavoz municipal del BNG recordó además que "el hecho de solicitar la realización de este pleno "fue simplemente para hacer el trabajo que el PP debió hacer en el momento en el que saltó esta imputación, que no era otro que ofrecer la máxima transparencia y toda la información a los vecinos y a la totalidad de la corporación. Desde el BNG no hicimos ni haremos ningún juicio paralelo y respetamos los tiempos de la Justicia, por eso en ningún momento solicitamos el cese o la dimisión de la alcaldesa, sino que demandamos información, transparencia y rigor".

Marcos Suárez finaliza asegurando que "la posición del BNG continuará siendo la misma que desde que saltó este escándalo: mantener hasta el final la presunción de inocencia, seguir demandando toda la información de la que la parte investigada vaya disponiendo en todo momento y, en el caso de producirse una sentencia condenatoria, exigir la dimisión inmediata de la alcaldesa".