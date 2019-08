Soutelo de Montes dispone ahora de un local para sus colectivos culturales

El Concello de Forcarei ha habilitado la antigua biblioteca de Soutelo para el ejercicio de actividades de colectivos culturales que no disponen de local propio. Es el caso del grupo de panderetas As Rebuldeiras de Soutelo, la asociación O Can de San Roque y la Comisión de Fiestas.

La cesión de este espacio municipal será temporal y el cuidado ordinario y mantenimiento correrá a cargo de las entidades que disfruten de su uso. El Concello será quien repare y ponga solución a los problemas de humedades en el local y el edificio anexo.

Por otro lado, la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, subrayó que esta medida está dentro de uno de los objetivos principales del gobierno local que es el apoyo a colectivos culturales. Comentó que estas agrupaciones dan vitalidad a la vida social y cultural del municipio.

Asimismo, se prevé que el Concello realice una acción similar para los colectivos de Forcarei que lo necesiten.