El PP reprocha a la oposición su "actitud egoísta" sobre la humanización del centro

El PP de Lalín sale al paso de las críticas que vertieron los tres partidos de la oposición tras conocerse el contenido del encuentro que mantuvo el gobierno con vecinos y comerciantes sobre la humanización del centro y el cierre puntual al tráfico de Principal y Loriga. El portavoz del partido, Javier Blanco, asegura que "les cuesta aceptar que los comerciantes y vecinos de estas calles, que acudieron de forma voluntaria a la reunión, expresasen mayoritariamente que no querían la cancilla, y que deseaban el cierre durante los meses de verano, de las tres de la tarde del sábado al domingo por la noche, y fuera de estas fechas hacerlo de forma puntual cuando lo requiera algún acontecimiento".

Blanco, que añade que la actitud de PSOE, Bloque y Compromiso por Lalín lleva a pensar que "les duele que la propuesta del gobierno coincida con el sentir mayoritario de los vecinos", recalca que la convocatoria del pasado jueves sirvió para que gobierno, comerciantes y vecinos pudiesen tomar "la decisión más adecuada al interés general, que parece que lo es para todos menos para los señores de la bancada de la oposición, una oposición que en su momento implantó su propio modelo sin consultar previamente a los vecinos".

El portavoz del PP asegura que durante el encuentro del jueves pudieron hablar todos los asistentes, bien para expresar su opinión o bien para hacer sugestiones "interesantes sobre el plan para el centro lalinense, que serán objeto de estudio". En este sentido, Blanco se refiere al cambio de sentido de circulación, en dirección descendente, de la calle Wenceslao Calvo Garra, que se analizará una vez que terminen las obras de remodelación en Joaquín Loriga. Con esta participación de los asistentes, Blanco rebate las críticas del exalcalde, Rafael Cuíña, puesto que "no sabemos a qué se refiere cuando dice que hay una cierta tendencia a no escuchar". Al portavoz del BNG, Francisco Vilariño, le recomienda que "debería haber asistido para saber que de paripé, nada de nada". Y en cuanto a las críticas del socialista Román Santalla, que ponía en duda si el PP tiene o no un modelo urbano, Banco replica que "los comerciantes de la zona, según los que el PSOE van a pagar las consecuencias, avalaron de forma muy mayoritaria las decisiones tomadas". Añade, además, que en el encuentro estuvieron presentes dirigentes del PSOE, "que sí vieron y escucharon el sentir" de las personas que acudieron.

Ante las críticas de los tres partidos, Blanco entiende que estos ataques a la propuesta del gobierno "no se entiende más que desde una postura egoísta y de resquemor, en contra de los intereses generales". Concluye afirmando que la decisión que acaba de anunciar el ejecutivo "es para el momento actual, porque cada pueblo tiene lo que precisa en cada momento, sin descartar que en el futuro se pueda ir a una mayor peatonalización". Recuerda que el alcalde, José Crespo, ya indicó que si en el futuro se consensúa que por Calvo Garra volverá a haber circulación solo en sentido descendente, "se incrementaría esta zona, con lo que las acusaciones del BNG y de los socialistas caen por su propio peso", manifiesta.