El PP de Cruces cuestiona la cata de licores y aguardientes

El PP de Vila de Cruces cuestiona la cata de aguardiente y licores que tendrá lugar hoy de 18 a 21 horas. "Resulta llamativo valorando el programa sociocultural de las fiestas de A Piedade la apertura del mismo con esta cata gratuita, pero todavía resulta más sorprendente que esta cata, organizada por el actual gobierno en colaboración con la Diputación, tal y como se recoge en el cartel, se lleve a cabo precisamente en el auditorio Xosé Casal, auditorio destinado a importantes eventos culturales".

Considera que cuando hay establecimientos de hostelería no tiene sentido y que el lugar no es el más acertado, que tendría que ser en la Praza de Abastos. "Es más adecuada y digna de ser desarrollada como acto promocional de productos por los diferentes locales de hostelería de Vila de Cruces, en donde sería lo más lógico y normal hacer este tipo de degustaciones promoviendo además los establecimientos y las gastronomía". Además, el PP recalca que en esta actividad no se delimita el límite de edad para el consumo de alcohol "simplemente se abre a toda la población y ante todo es necesario sentido común", subraya.