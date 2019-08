El "efecto Santiago" y otros factores positivos

La proximidad a grandes urbes como Santiago no causa un desvío de la clientela, al menos según asegura el presidente de la ACOE. Es más, indica que muchos compostelanos se acercan a A Estrada para realizar sus compras. "El efecto Santiago es muy bueno", comentó el presidente de la asociación de comerciantes y añadió: "la gente valora el precio, el trato y la calidad". Asimismo, subrayó que los comercios pequeños no tienen tanta capacidad adquisitiva como ocurre con grandes marcas. Sin embargo, este hecho tiene aspectos positivos: la compra de pocos modelos de un producto lleva a la exclusividad de las compras. "Así no todos visten igual", especificó.

Además "existe la idea de que los comercios locales son más caros que las grandes cadenas pero esto ha cambiado", dijo, antes de apuntar que los precios han bajado y a esto se le suman otros factores de atracción, como sorteos o aparcamiento gratuito.