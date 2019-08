Para Vilariño supone el final de la peatonalización

"Lo que queda en evidencia es que este gobierno certifica el fin de la peatonalización del Concello apostando por un modelo arcaico pensado para los vehículos que nos devuelve al pasado", manifestó ayer Francisco Vilariño, portavoz municipal del BNG, sobre el proyecto para el centro del pueblo. Vilariño también indicó que "la reunión con los vecinos fue un paripé para justificar algo que era evidente querían hacer y que demuestra una doble moralidad. No censuramos la consulta, pero nadie con dos dedos de frente se cree que las direcciones de las calles, por ejemplo, tenga que ser decididas por lo vecinos". Además, el portavoz nacionalista explicó que "estamos hablando de cerrar una calle y media durante el fin de semana, y tampoco eso son capaces de respetarlo". Vilariño también recordó que, por ejemplo, "la Feira do Cocido está sin organizar. Lo digo porque hay estrategias en este gobierno de culpar al anterior de todas las incapacidades" y recordó que "si la cuantía es cómo dicen, hay recursos de sobra para que la Principal no quede discriminada". "Cuando llegamos al gobierno heredamos cero trabajos del anterior para poner en marcha. Les dejamos en distintas fases muy avanzadas numerosos trabajos para llevar adelante, y sólo tienen que mirar cómo se hacen", apuntó. El edil se mostró en contra del cambio de dirección "porque mete un volumen de coches inasumible" y calificó de "revanchismo del barato porque no le vemos ningún beneficio" al plan. Finalizó diciendo que "el debate de que la Principal es un problema tenerla cerrada para comerciantes y hosteleros es una falsedad" y anunció iniciativas sobre este asunto en el próximo pleno.