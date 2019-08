El PSOE dice que varias aldeas de A Estrada quedarán aisladas por el Rali do Botafumeiro

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de A Estrada aprovechó el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, celebrado el pasado jueves, para trasladar su preocupación por la afección al municipio estradense del trazado del Rali do Botafumeiro. Ante las respuestas ofrecidas por el alcalde en funciones, Juan Constenla, -aseguró que el Concello no tenía información al respecto, que el expediente estaba abierto y que se estaba a la espera de un informe de la Policía Local-, los socialistas continuaron realizando averiguaciones, hasta el punto de cuestionarse ayer "quién miente" en este asunto. Alertan este grupo que algunas aldeas "quedarán completamente aisladas" el día de esta prueba, prevista para el sábado 10 de agosto.

"La organización notificó a vecinos, asegurando que cuentan con permisos del Concello y el gobierno asegura que el expediente está en marcha, entonces no hay permisos", apunta el PSOE, que asegura haber dado traslado de esta situación en el Concello ya el pasado martes y que en ese momento "nadie del gobierno sabía nada". Los socialistas hicieron alusión en concreto al Tramo A "Start Motor". Explican que cortará a la circulación diversos viales de las parroquias de Frades, San Xiao y San Xurxo de Vea o Couso, entre las 07.15 y las 19.45 horas. "Nos consta que el gobierno tenía el trazado en su poder, pero parece que está velando más por los intereses de la prueba que por los de los vecinos", estiman los socialistas.

En la comunicación que recibieron los vecinos se les informa de la celebración de esta prueba automovilística del campeonato gallego de rallyes el próximo sábado 10 de agosto. Se indica que cuenta con los perceptivos permisos, incluido el del Concello de A Estrada. Aunque en este comunicación se ofrecían varias horas en las que el tramo permanecería cortado en el intervalo horario indicado -de 07.15 a 19.45-, las explicaciones ofrecidas ayer por el PSOE -en base a lo recogido en informaciones sobre los tramos del rallye- aseguran que los accesos a los viales afectados estarán restringidos durante esas más de doce horas. En el referido escrito se hace notar que, en el caso de que se produzca alguna emergencia durante médica en estas zonas con tráfico restringido por la celebración de la prueba, la organización dispondría de dos ambulancias y servicios médicos para ponerlos a disposición de los vecinos.

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Luis López Bueno, consideró que el trazado es "poco apropiado". "Hay aldeas que quedarán completamente aisladas eses día, con todas las entradas y salidas cortadas. Es grave al existir empresas que en esa jornada tienen actividad y también trabajadores que deben acudir a su puesto de trabajo", apuntó. El concejal consideró que resulta oportuno modificar el trazado para evitar estos problemas, así como para excluir de la traza puntos estrechos "como el de la iglesia románica de Frades, en el que se pone en riesgo nuestro patrimonio". López Bueno ya advirtió durante el pleno del jueves de la proximidad del trazado a este joya románica del patrimonio estradense.

El PSOE incidió ayer en que no es su intención oponerse al paso del Rali do Botafumeiro por el Concello de A Estrada (la prueba acostumbra a escoger al municipio para algunos de sus tramos, si bien no se habitual que los pilotos recorran esta zona de Vea). Remarcan su deseo de que esta celebración se realice "protegiendo el derecho de los vecinos y vecinas a utilizar los viales y garantizando las seguridad del patrimonio" en las parroquias que atraviesa. Entienden asimismo los socialistas que pueden encontrarse alternativas "menos gravosas para todos". En este sentido, aguardan una actuación rápida del gobierno para resolver el malestar que, aseguran, existe entre la vecindad.