La oposición califica de "atraso, arcaico y revisionista" el nuevo plan para el centro

El proyecto de humanización del gobierno de Lalín para las calles del centro del casco urbano no ha gustado nada a los miembros de la oposición municipal, que coinciden en considerarlo "un atraso, arcaico y revisionista". Rafael Cuíña, portavoz del grupo municipal de Compromiso por Lalín indicó que "considero que el gobierno actual de Lalín está legitimado para implantar su modelo. Lo que me da la sensación es que en este momento es caótico y que no saben por dónde tirar. Lo que buscan es un cierto revisionismo con respecto a las medidas que tomó el gobierno anterior. Cuíña también dijo que "lo de hacer descendente Calvo Garra no lo veo porque tienes que cerrar desde la confluencia con Antonia Ferrín Moreiras y la zona peatonal sería mucho más amplia, lo que va contra el modelo que defiende habitualmente el PP". Y en cuanto a la reunión entre Concello y vecinos de la zona manifestó que "se pueden hacer reuniones con los vecinos como las que hicimos nosotros, pero son para que hable alguien más que el alcalde. En este sentido, creo que hay una cierta tendencia a no escuchar". Además, Cuíña recordó que "igual que se nos echa en cara cosas que estaban en marcha pero que no están acabadas, me gustaría que se comentase que todas las actuaciones de la Principal y Loriga serán con fondos europeos conseguidos por el gobierno anterior y que están en marcha gracias a su gestión." No quieren que la impronta del gobierno anterior permanezca. Contra eso estaremos atentos y vigilantes", apostilló. Y terminó ironizando sobre el cambio de la cancela diciendo que "cambiarla por una valla de obra amarilla por una promesa electoral absurda es más propio de Pepe Gotera y Otilio que de una corporación meramente seria".

Por su parte, Román Santalla, portavoz municipal del grupo socialista inició su análisis diciendo que "Crespo carece de modelo urbano para Lalín y sólo propone confusión". En este sentido, los socialistas piensan que el regidor "condena a Lalín al atraso porque vamos en sentido contrario al resto porque este retroceso lo van a pagar los comerciantes de la zona". Santalla recordó que "le dejamos un fantástico proyecto que renueva el centro de Lalín para los próximos 40 años, dejamos los fondos del Lalín Ssuma 21 y por si fuera poco 6,5 millones de euros para acometer proyectos como refleja la Conta Xeral de 2018". Santalla además acusa a Crespo "de tener un cacao mental grande y no saber qué hacer ni con Calvo Garra ni con Monte Faro" y lamenta que como alcalde "non tenga la más mínima visión de hacia donde debe caminar Lalín" y en su gobierno "no hay nadie capacitado para pensar y planear en este sentido pues carecen de opinión". "El PP realmente es como el trifachito de Madrid, quiere coches y contaminación antes que las personas" apostillló un Santalla que se pregunta "si esto no será porque al alcalde actual poco se le está viendo por las calles del centro de Lalín".

Por último, los socialistas lalinenses ridiculizan a "un José Crespo enredado por su promesa de la cancela y su innovadora propuesta de cambiarla por vallas de obra" e ironizan diciendo que "la idea parece más propia de alguna de las talentosas mentes de su gobierno".