La Diputación da luz verde a las obras en el Punto Limpo de Silleda

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunció ayer la aprobación de, entre otros, las obras de adecuación del Punto Limpo de Silleda. Los técnicos provinciales detectaron en las instalaciones situadas en el número 42 de la Nacional 525 las siguientes irregularidades: la solera del almacén destinado a los residuos generados por aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no está impermeabilizada, lo que provoca la entrada de aguas pluviales al mismo. Además, la evacuación de aguas residuales procedentes del almacén no evacua hacia la arqueta estanca, ya que tiene una contrapendiente que lo dificulta, y la instalación no dispone del correspondiente almacén de reutilización.

Con tal motivo, y para mejorar el funcionamiento de este punto limpio trasdezano, desde el organismo provincial están previstas actuaciones como la demolición de la solera existente para mejorar el drenaje de aguas pluviales, así como la instalación de iluminación adecuada en el interior del almacén. Además, también se llevará a cabo la construcción de un almacén, anexo al ya existente, para realizar la reutilización e incluso usar como almacén de RAEE en caso de saturación. Y, por último, también, se dotará de un sistema de protección contra incendios al punto limpio silledense y de paneles indicativos en sus dependencias.

El proyecto de obras en los puntos limpios como el de Silleda tiene un presupuesto que asciende a 618.000 euros al amparo del proyecto europeo Estraee, que tiene como objetivo poner en marcha una estrategia sostenible transfronteriza para la gestión de los residuos RAEE. Además de Silleda, también se acometerán obras en os de Meaño, A Guarda, A Lama, Gondomar, Nigrán, en la Mancomunidade do Morrazo, Vilagarcía de Arousa y Ponteareas.