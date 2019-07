La vieja nueva moda del "realfooding"

El concepto "realfooding" o "comida real" ha ganado fuerza en redes sociales y entre "millennials"a manos de nutricionistas afamados en los últimos años. El término define una alimentación basada en productos naturales o todos aquellos cuya manipulación y tratamiento no haya perjudicado su composición o propiedades, evitando en la medida de lo posible los procesados que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Sin embargo, a pesar de la actualidad de este concepto, esta forma de alimentación siempre ha estado presente en las plazas de abastos de los pueblos.

Durante décadas ir al mercado los miércoles y sábados de feria se convirtió en una especie de religión que cada vez contaba con más adeptos entre la población estrandese. Con el paso de los años, las grandes superficies comerciales ganaron fuerza entre las elecciones predilectas de compra de los vecinos y, de un tiempo a esta parte, los productos ultraprocesados y precocinados ganan espacio en la cesta. Estas dos palabras inocentes cambiaron para siempre el ritual de los estradenses de acudir a sus dos citas semanales con la plaza de abastos. La costumbre se redujo al igual que las ventas de comida saludable. Sin embargo, en los últimos tiempos el auge del término "comida real", promovido habitualmente a través de redes sociales, ha provocado un efecto dominó que está haciendo que el comercio en los mercados recupere la fuerza de antaño de la mano de los jóvenes.



Desde poco más de las 08.00 horas hasta las 14.00, el mercado de A Estrada se sumerge en un bullicio de clientela y vendedores que aúnan su interés por los productos locales, ecológicos y saludables. Actualmente, la plaza es capaz de asumir una demanda más variada: desde los puestos de toda la vida de carne, fruta, pescado o productos artesanales hasta tiendas de artículos ecológicos.



La "comida real" tiene la fortuna de facilitar que los productos de este mercado sean cada vez más universales y llegue clientela más joven. Asimismo, los puestos de ayer están acompañados hoy de otras opciones en alza, como las tiendas ecológicas. Así es que uno de los platos fuertes de estos establecimientos con raíz en A Estrada es a Tenda Bio-Casa Xorxeira situada en el Novo Mercado.



El puesto se erigió en 2015 pero Montserrat Fernández lleva más de 10 años dedicándose al mundo de los artículos "eco". Ha conseguido producir hortalizas y frutas de temporada pero también vende artículos ecológicos envasados que van desde galletas, conservas y arroz hasta cosmética. Aunque comenta que su punto fuerte es "la comida local, ecológica y de temporada", también dispone de alimentos típicos de la cocina -y medicina- oriental como el "kuzu" o el "ume", ambos de origen vegetal. El primero es una raíz molida con efectos beneficiosos sobre la flora intestinal y otras propiedades curativas. Además también puede ser usada para hacer postres, actuando como una "especie de maicena", comenta Montserrat Fernández. Asimismo, destaca las propiedades que el ume, una pasta elaborada con ciruelas fermentadas durante tres años, tiene para actuar contra la gripe.



La dirigente del local afirma que el perfil del cliente es de edad media y, aunque la gente joven todavía no es una grande consumidora de estos productos, sí se acerca esporádicamente para informarse o comprar artículos sueltos. Asimismo, percibe que cada vez hay más comida vegana a la venta.



"Comer bien es todo un proceso" subraya la dueña de la tienda ecológica. Parece que los estradenses cada vez están más concienciados sobre el efecto que los alimentos tienen sobre su salud y acuden con más frecuencia no solo a puestos como el de Montserrat Fernández, que ha notado una afluencia constante, sino a todos los negocios de la plaza de abastos.



A fin de cuentas, la moda de la "comida real" está demostrando ser una puesta en valor de la costumbre y cultura arraigada en la tierra y en los mercados. Por tanto, el "realfooding" no deja de ser una antigua nueva tradición.





Ramiro Bahamonde - Carnicero





"La clientela apuesta por la calidad, por productos que son mejores para la salud y que, además, son gallegos"

Ramiro Bahamonde lleva 20 años en el negocio pero la Carnicería Gloria funciona desde hace medio siglo. Precisamente, el sector de la carne, además de las tiendas ecológicas, es el que ha notado el alza del vegetarianismo o veganismo. Sin embargo, Ramiro comenta que aunque se sienta el efecto, se aprecia más la competencia de los supermercados. Asimismo, el carnicero también ha notado un cambio del perfil del cliente, que ahora es más joven. Insiste a su vez en que los vecinos estradenses acuden al mercado porque "apuestan por la calidad, por productos que son mejores para la salud y que, además, son gallegos".

María Del Carmen Ríos - Pescadera





"Se empieza a retomar la buena comida; son las mismas personas pero, si antes llevaban un kilo de pescado, ahora llevan medio"

"Se empieza a retomar la buena comida" comenta María del Carmen Ríos, detrás del mostrador de la Pescadería Pinche, en referencia a la lenta recuperación que los puestos del mercado están sintiendo a manos de jóvenes. La firma funciona desde 1975 y desde hace seis años han percibido que las ventas se han reducido, aunque la clientela sigue manteniéndose. "Son las mismas personas pero, si antes llevaba un kilo, ahora lleva medio", añade. Además comenta, que se está empezando a ver gente joven por los pasillos de la plaza oteando sus productos, especialmente parejas jóvenes que empiezan a tener hijos.

Lita Matalobos - Verdulera