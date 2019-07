Feijóo reivindica en Lalín "el galleguismo útil" del PP como "garantía de un futuro próspero"

Al son de la Muiñeira de Rubiás fue recibido ayer Alberto Núñez Feijóo en el patio exterior del Pazo de Liñares, en donde le aguardaban alrededor de 400 militantes y simpatizantes del Partido Popular de Galicia, con su plana mayor al frente. El presidente reivindicó los más de treinta años de "galleguismo útil, cordial y constructivo" que, a su juicio, ejerce el PP para "defender y ampliar la autonomía, salir de la crisis y garantizar un futuro próspero".

Con la mirada puesta en la próxima década, Feijóo indicó que "toca actualizar el galleguismo, nuestro catecismo político, para que el PP siga entendiendo y resolviendo mejor que nadie los problemas de los ciudadanos". "Los debates sobre la Galicia que fue y la que es deben dejar paso a la Galicia que debe ser", postuló. En este sentido, aseveró que solo su formación puede ofrecer a los gallegos "un proyecto de futuro claro y en positivo", pues "lo avala la experiencia y lo motiva la fuerza de la juventud".

"Cuando la mayoría de los españoles no sabe lo que va a pasar en su país y está pendiente de los bandazos de Sánchez y de Iglesias o de las ocurrencias de Rivera, los gallegos sabemos lo que queremos hacer y debemos poner las luces largas para la Galicia de la próxima década", advirtió el presidente de la Xunta, que incidió en que el PP está diseñando la ruta hacia una Galicia "familiar, verde, innovadora y joven". En la misma línea, se refirió al Xacobeo 2021 como "el gran escaparate" para lograr la mejor Galicia de la historia.

El dirigente popular, que había depositado previamente una ofrenda floral ante la estatua que tiene en Lalín Balbino, el neno labrego creado por Xosé Neira Vilas, abogó por no reducir el Día de Galicia a evocar "lo que fuimos", sino por aprovecharlo para "reflexionar sobre lo que queremos ser". Manifestó que la comunidad "está objetivamente llena de razones para mirar hacia adelante con ilusión y optimismo" y puso en valor la Galicia de hoy, que definió como "una tierra próspera, un buen lugar para vivir, con más riqueza que nunca, de la que ya no se van miles de gallegos, sino que recibe a millones de visitantes, que goza de estabilidad política, un valor a conservar en una España confundida, y que cuenta con un potente estado de bienestar".

Patrimonio de todos

La formación eligió el territorio reconquistado de Lalín para conmemorar el Día de Galicia, y no por casualidad. Su presidente puso al PP local y a su líder, José Crespo, como ejemplo del "optimismo e ilusión" necesarios para "reconquistar o mantener" la confianza de la ciudadanía. Apuntó que no existen fórmulas mágicas para conseguirlo, sino que se hace "trabajando a pie de calle, escuchando con humildad y con un proyecto realista e ilusionante". "Quien se acomoda pierde, quien está junto a la gente gana", sentenció, al tiempo que apostó por "seguir mirando al espejo de Galicia y de su gente para serles útiles". "El futuro no está escrito en las tertulias, ni en los artículos de opinión, ni en el CIS de Tezanos", recalcó Feijóo, que incidió en que serán los gallegos los que escriban las próximas páginas de su historia.

Alberto Núñez Feijóo puso en valor un galleguismo "que es patrimonio de todos, unos valores que compartimos la mayoría, y así se acredita en las urnas", al tiempo que hizo hincapié en que es "la mejor herramienta" para construir el futuro. Porque, en sus propias palabras, el galleguismo "no son reproches ni intentos de dividir, ni de pedir más que los demás, como tampoco de pasar por menos, ni abrazarse a una Galicia pequeña", sino que consiste en "no permitir que se nos dé menos de los que nos corresponde" y en "avanzar hacia una comunidad abierta y ensanchar los límites de la galleguidad".

Por eso, remarcó que el PPdeG "reivindica sin complejos el galleguismo" e incidió en "el orgullo de ser gallegos, españoles y europeos" en tiempos de un doble nacionalismo: "El de los que se indignan porque no toleran que seamos españoles y el de los que no comprenden que nos sintamos gallegos". En su opinión, ambos extremos yerran cuando consideran que "las identidades son excluyentes", mientras que el galleguismo "acierta cuando afirma que nuestra identidad es más rica, porque es plural".