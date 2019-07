Adrián Rodríguez y Nieves López ganan el Trail do Románico

Instante previo a la salida del II Trail do Románico, ayer, en Breixa. // Bernabé/Javier Lalín

Adrián Rodríguez, del Prefabricados Feijoo, y Nieves López, del Atletismo Cervantes, se adjudicaron ayer la segunda edición del Trail do Románico que se disputó en Silleda, con salida y llegada en la iglesia de Breixa y quince kilómetros de recorrido. El podio absoluto masculino lo completaron Maikel Rodríguez y José Canda (Atletismo Arenteiro), mientras que en el femenino segunda fue Loreto Rodríguez por delante de Cristina Vázquez, tercera clasificada.

La prueba solidaria cuya recaudación se destina al plan educativo de Baiuca Verdescente contó con 250 inscritos de ambos sexos y distintas categorías que recorrieron un trazado circular cargado de arte románico desde el templo de Breixa, para pasar por la iglesia de Martixe, el mirador de la fervenza del Toxa, la iglesia de San Paio en Vila de Cruces y el cenobio de Carboeiro. Paralelamente, una treintena de personas también participaron en una caminata con sesión fotográfica incluida que recaudó dinero para recuperar vías y edificios. Tanto en la salida como en la posterior entrega de premios a la vencedores participaron, entre otros, la edil de Cultura de Silleda, Mónica González, la presidenta de la Fundación Baiuca Verdescente, Nieves López-Neira, el padrino del evento, Guillermo Carracedo, y el director deportivo de la cita, Serafín Martínez.

Por lo que respecta a las distintas categorías del Trail do Románico, en la sénior femenina la primera fue la lalinense Dorina Alina Cimpean, seguida de Noelia Iglesias y Miriam Maceira. En la sénior masculina, los tres primeros fueron Adrián Rodríguez, José Canda y Sergio Requeijo, mientras que en la de veteranas A femenina, la victoria fue para Loreto Rodríguez, seguida de Cristina Vázquez y de Verónica Mon. En la categoría de veteranas B femenina la más rápida fue Nieves López, siendo segunda Pili González por delante de Estrella Canabal. Y María del Carmen Cabaleiro fue la ganadora en la categoría veteranas femenina C. En los veteranos A masculinos el mejor fue Maikel Rodríguez, que se impuso a Lucas Pouso y Cástor Salgado, segundo y tercero respectivamente. En los veteranos masculinos B la victoria fue para Antonio Gamero seguido de Jose Prol y José López y, por último, en la categoría veteranos masculinos C el mejor fue Xaime Rivas terminando segundo Javier Rodríguez y tercero Aurelio Outeiriño.

La cita de ayer supuso la consolidación de una prueba que trasciende lo deportivo combinando el ejercicio con la historia, el arte y la solidaridad, y que en su segunda edición ha visto como ha crecido el número de participantes de manera considerable. De hecho, muchos de los que participaron ya se han comprometido a repetir en la próxima edición del evento.