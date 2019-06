A Estrada se echa a las calles para disfrutar el San Paio

Aprovechando la llegada del buen tiempo, los vecinos de A Estrada se echaron en las últimas horas a las calles para disfrutar a tope las fiestas patronales del San Paio. Este continuará hoy con una variada oferta festiva en la que se conjugarán actividades deportivas con música en las calles, una nueva sesión de hinchables gratuitos para los niños y una verbena nocturna que animará en esta ocasión la remodelada Praza do Concello y A Porta do Sol.

El Gran Premio Concello da Estrada de Supercross romperá el hielo a primera hora de la mañana. Los entrenamientos darán comienzo a las 11.00 horas y las carreras ya por la tarde, a las 16.00. A los premios habituales se sumará uno especial de vuelta rápida en carrera.

Por lo que respecta al resto de la programación festiva, se hará sentir en la villa a las 11.00 horas con una gran tirada de bombas de palenque. A las 12.00 horas, llegará la música a las calles de la mano de la charanga BB+. Ya a las 13.00 horas se prevé que haya un concierto en la alameda.

Tras la pausa del mediodía, la actividad volverá a reanudarse en las calles del casco urbano a partir de las 17.00 horas, momento para el que está programada una nueva sesión de hinchables gratuitos, radicada en esta ocasión en la emblemática Praza da Farola. Ya a las 18.00 horas, comenzará a disputarse la final del Torneo Dobles de Tenis Trofeo Concello da Estrada. Y a las 19.00 horas tendrá lugar en la céntrica calle Calvo Sotelo un concierto de la banda local The Bichos Jazz Band. Ya por la noche, en la verbena nocturna actuarán New York en la Praza do Concello y Palladium en A Porta do Sol.

No será la única nota musical de la jornada. También la Escola de Música Musikenos ha fijado para hoy su exhibición de fin de curso, en la que sus alumnos deleitarán a su público con un concierto que promete no defraudar.

Y los amantes de los perros podrán participar hoy en la ruta con perros organizada por el colectivo Rutacan A Estrad,a la asociación Palleiráns y Catro Canciños para recaudar fondos que contribuyan al bienestar de los perros y gatos abandonados La ruta comenzará a las 19.00 horas en A Porta do Sol. La preinscripción puede realizarse en el 604 072428 o en el 679 820204.

Y es que A Estrada vive estos días de fiesta con actividades muy variadas. Ahora bien, las musicales se llevan la palma, con gran protagonismo de los grupos locales. Así, Nao actuó en la noche del jueves en tanto que París de Noia y Cinema animaban la verbena. La UVI móvil de Ambulancias Casablanca movilizada por el Concello para reforzar la atención sanitaria durante las dos principales verbenas y para el Gran Premio de Supercross de hoy tuvo que dar respuesta en la noche del jueves a seis intoxicaciones etílicas. Ya ayer, fueron muy bien acogidas las actividades de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), que incluyeron hinchables, regalos con las mascotas y hasta fiesta de la espuma. Plan Siberia le puso la banda sonora a la tarde actuando en Calvo Sotelo. Convenció. El público le pedía más.