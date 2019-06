130.000 personas pasaron por un certamen que estrenó sistema informático de conteo

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia cerró ayer las puertas de su 42ª edición reafirmándose como la gran cita de muestras y ocio del noroeste, tanto por la cifra de expositores y su amplio programa de actividades como por la afluencia de visitantes. Desde el jueves hasta el domingo el certamen contó con 128.066 visitantes registrados, a los que se suman algunos que accedieron por determinadas entradas en autobús -alrededor de 2.000- y en algunos automóviles. Fueron cuatro jornadas en las que se desarrollaron doscientas actividades.

La feria contó en esta edición con un sistema de cámaras con software inteligente situadas en las seis entradas al recinto que permitieron a la organización obtener estas cifras de asistencia. El proveedor de esta solución de conteo digital, que contabiliza tanto las personas que entran como las que salen, es la empresa Intermax, mientras que las cámaras están fabricadas por las marcas IDS y Axis y la firma Eagle Eye Networks se encargó de instalar el software y también validar los resultados. El empleo de este sistema permitirá que a partir de esta edición la feria Abanca Semana Verde de Galicia pueda facilitar cifras con precisión.

La feria contó con 725 expositores directos de doce países que ocuparon una superficie de 19.468 metros cuadrados. A estas entidades se sumaron 336 firmas representadas, las cuales junto a las empresas presentes directamente procedían de 26 países. Unas cifras que supusieron un 6,1% más de expositores y un 9,3% más de superficie. También aumentaron los países representados, tanto por los expositores, ya que en 2018 procedían de 7 países, como por las firmas totales, pues habían sido de 20.

La feria no sólo volvió a contar con el respaldo del público en cuanto a asistencia, sino que tanto este como los expositores expresaron su satisfacción generalizada. Estos últimos trasladaron a la organización los buenos resultados obtenidos en los encuentros de negocio alimentario y turístico, al tiempo que consideran una fórmula muy adecuada seguir incidiendo en la parte más profesional los dos primeros días y en la lúdica el fin de semana. Un exitoso planteamiento al que se suma el buen momento de las ferias como unas de las principales herramientas de marketing y negocio de las empresas.

Certámenes paralelos

El salón de alimentación (Salimat) fue un año más una plataforma de negocio tanto para la distribución como para pequeños productores. Sus encuentros acogieron 1.500 reuniones entre 29 importadores y distribuidores de 17 países. Su área Alinova dio relevancia una vez más a los productos innovadores, con ochenta de gran originalidad, mientras que en su programa destacaron numerosas catas, degustaciones y showcookings. También se celebraron talleres y presentaciones de productos, entre ellos de las razas autóctonas en peligro de extinción.

En cuanto a la feria de caza, pesca y naturaleza (Fecap) incluyó novedades como un curso de jueces de agility, una jornada sobre armas y municiones, el Campeonato Provincial de Recorrido de Caza con Arco, talleres sobre cómo educar a tu perro o de montaje de moscas para agua dulce. Y destacó ayer una feria con 150 perros de caza.

Turexpo Galicia y Festur contaron con distintos tipos de empresas del sector y 36 concellos que promocionaron 49 fiestas de interés turístico. En su vertiente profesional destacó el encuentro de bloggers y su bolsa de contratación, la cual acogió 2.400 reuniones de negocio con 47 turoperadores de 11 países.

Las actividades caninas, ecuestres, cinegéticas y de motor marcaron buena parte de la agenda de la última jornada. Los pilotos Miguel Espada y Pedro Moreno volvieron a acaparar la atención de buena parte del público con sus acrobacias de freestyle motocross.

Por la mañana se celebró el VII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe. El campeón absoluto y best in show fue la yegua alazana Elle Marin, del criador Markelle Arabians y el propietario Al Jood Stud. Tuvo lugar una demostración de la selección femenina gallega de horseball (baloncesto a caballo). Ya centrado en los caballos de pura raza gallega,se realizó una exhibición de alta escuela, doma clásica y monta antigua a la amazona, organizada por la Asociación Pura Raza Cabalo Galego (Puraga).

Pruebas caninas

En la mañana dominical tuvo lugar también el XIV Concurso Nacional Canino, organizado por la Sociedade Canina Galega y con más de 140 ejemplares de medio centenar de razas distintas. Los best in show (mejores del campeonato) fueron, de primero a tercero, el golden retriever Carnaval Dorado Surfing The Rainbow, propiedad de Eusebio Vázquez y Sara Eiras; el foxterrier de pelo duro Rogelio da Xinela, perteneciente a Carlos Puime; y el perro sin pelo mexicano miniatura Espectro Langarica, de Sixto Langarica. Y se disputaron la Copa Abanca Semana Verde de Galicia y pruebas oficiales de la liga autonómica de agility, en la cual participaron más de cien ejemplares y se clasificó para participar en el nacional Trice, con el guía Jorge Esteban, del club Mats.

En cuanto al can de palleiro, protagonizó su décimo concurso morfológico y la competición Qué listo é o meu can, en donde los propietarios mostraron las destrezas de sus ejemplares. Asimismo, se realizaron demostraciones de can de palleiro empleado en terapia asistida y se presentaron dos razas. Por otro lado, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, recogió a última hora de la tarde del sábado el Palleiro de Honra 2019. Obtuvo la distinción anual del club centrado en esta raza autóctona en calidad de presidente de la Fundación Semana Verde de Galicia.

Por último, la feria acogió el sábado el II Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia, en el cual venció David Lariño, de Muros, gran maestro ajedrecista que ya había sido el ganador de la pasada edición. Segundo fue el también gran maestro Arián González, cubano afincado en Galicia, y tercero, el maestro FIDE gallego Óscar de Prado. Los participantes, tanto gallegos como de otros puntos de España, sobrepasaron el centenar. A la entrega de premios acudieron el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña Fernández, y varios patrocinadores del evento.