Rodrigo Ramos canta con Guadi Galego no adianto do seu novo traballo 'Sol de inverno'

O compositor e cantante trasdezao Rodrigo Ramos presenta un adianto do seu novo traballo, Sol de inverno, que verá a luz tralo verán e da man de Rock Estatal Records. Este primeiro tema leva por título Quedaches sen nada, e nel conta coa colaboración vocal de Guadi Galego, "unha das artistas que máis admiro a nivel internacional", apunta Ramos, quen engade que tamén dispón de dous creadores noutras cancisóns deste novo traballo, como Ale González e Millán Abeledo. Quedaches sen nada é unha canción intimista e delicada, que trata sobre a depresión, o fracaso e os medos máis profundos que nos impiden gozar da vida.

O novo traballo de Rodrigo Ramos sairá ao mercado dous anos depois daquel Mirabas almas.Nel, o compositor volve afianzar a súa propista coa síua personalidade e forma de compoñer sen ningún tipo de complezos. Ramos, despois dunha década como compositor e voz principal en diferentes proxectos, iniciou o seu camiño en solitario no ano 2015 cun proxecto no que poder amosar todas as súas influencias musicais, de paso que botaba man dunhas letras íntimas pero tamén cheas de moita personalidade.