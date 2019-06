A Escola Municipal de Artes Escénicas pecha o curso este mes con cinco estreas

A Escola Municipal de Artes Escénicas pechará este mes o curso con cinco estreas. As cinco exhibicións terán entrada de balde.

Os grupos Infantil 1 e 2 erguerán o pano esta fin de semana cunha exhibición de danza-teatro no Principal. Será ás 20.00 horas do sábado, día 8, cos espectáculos A máquina do tempo e Mito vs. Tecno, dirixidos polas profesoras Paula Quintas e Akira Valera. Os intérpretes son os nenos Lía Rey, Alessandra Illobre, Xiana Otero, Lucas Taboada, Helena Miranda, Clara Rey, Estela Riera, Violeta Núñez, Aldara Mato, Marta Correa, Inés López, Catalina Álvarez, Santiago Loureiro, Lía Vázquez, Uxía Vilariño, Andrés Díaz, Marcela Torrado, Alma Diéguez, Paula López, Paula Puente, hugo Ríos, Mariana Torrado, Roi Álvarez, Sara Núñez, Clara González, Cristian Conti, Carla Penide, Borja Gorís, Lara Rey, Antía Campos, Miguel Basteiro, Carlota Picáns e Nerea Campos.

Xa o domingo 16 de xuño, ás 21.00 horas, o Grupo de Adultos porá en escea a peza de Valle-Inclán A rosa de papel. Xa no marco das festas de San Paio da Estrada, tomarán o relevo os Grupos Xuvenís 2 e 1 ao representar Pim pam pum ás 19.00 horas do 26 de xuño e Grita! ás 20.00 horas do venres 28.