Las 3 cuadrillas de caza mayor de Silleda cuestionan la creación de una cuarta

El presidente de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda, Juan Agra, manifiesta que la constitución de una nueva cuadrilla en el municipio será algo que los socios deberán decidir en una asamblea, cuya fecha podría ser a finales de este mes o principios del siguiente. Además, puntualiza que las 100 firmas de los socios recogidas "no supone que esas personas estén de acuerdo con la acción, simplemente se necesita el 25% de la aprobación de ellos para poder abordar este tema en asamblea". Los responsables de las tres cuadrillas existentes (Monteiros, Do Toxa y de Piñeiro) cuestionan su constitución, ya que consideran que no es necesaria, que obligaría a la rotación y provocarían estar un tiempo sin cazar.

Las tres cuadrillas coinciden exactamente en los argumentos. Afirman que ellos cumplen ya el cupo máximo establecido por ley y que en total tiene entre los tres grupos 26 vacantes que podrían ocupar estos cazadores. Las tres cuadrillas apuntan que "son unas cuatro o cinco personas que ya estuvieron en las cuadrillas existentes, pero no se supieron adaptar" y que todo se debe a "discrepancias personales", pero que en todo momento, todas mostraron su deseo de que se incorporaran a una de ellas. "Las dos cuadrillas, Monteiros y de Piñeiro, tiene cada una 12 tarjetas y nosotros dos, lo que supone 26 vacantes, que a falta de cazadores en la zona, se cubren con los de fuera, por ello, esas cuatro personas pueden integrarse sin problema", explica Ramón Ares, responsable de la cuadrilla do Toxa, una de las más pioneras de Galicia. Las cuadrillas consideran que no tiene sentido una cuarta, porque como mínimo se necesita de ocho personas, a lo que sería necesario sumarse gente de otras zonas para formarla. Además, explican que a esto se suma otro problema: obligaría a rotarse, lo que provocaría que los cazadores de una cuadrilla queden sin cazar aproximadamente mes y medio. Ante todo esto, piden algo fundamental en la caza "seguridad y compañerismo".

150 jabalíes

Las personas que pretenden crear la cuarta cuadrilla indican que la constitución supondría "un enorme esfuerzo para combatir las preocupaciones de los ganaderos por los continuos ataques del jabalí". Sin embargo, los tres grupos existentes recalcan que ellos ya cumplen todos los cupos. Concretamente, Ramón Ares habla de datos. Señala que el año pasado tenían un cupo de 85 jabalíes para las tres cuadrillas y que se cubrió, después hubo una ampliación y llegaron a los 107 ejemplares y tras recibir una autorización para vedados y refugio de caza llegaron a capturar un total de 130 animales de esta especie.