Santa Minia, a devoción que dende Brión chegou a Guillar

Os pouco máis de cento cincoenta veciños de Guillar, en terras de Rodeiro, multiplicáronse por seis nas festas que en dúas xornadas se celebraron na parroquia honrando a Santa Minia, unha moza mártir romana do século IV, que ten grande celebración con romaría moi sonada e concorrida no concello de Brión (A Coruña), onde unha furna garda os seus restos mortais traídos de Cádiz a mediados do século XIX. Á santa de Brión saíronlle varias réplicas en Galicia, coma as de Vilasantar e Caleiro as dúas da nosa comarca: a de Santa Comba, no municipio de Agolada e con festa no mes de setembro, e a de Guillar.

Da celebración da romaría de Santa Minia en Guillar hai noticia en 1880, cando se construíu a urna de madeira cristal que garda a cativa imaxe xacente que os devotos sacan en procesión na que agora é festa principal desta parroquia de Rodeiro, logo de que deixara de celebrarse a da patrona Santa María hai máis de corenta anos. Foron dous días de festa con gran concorrencia de veciños e visitantes que puxeron fin á novena dedicada á santa, que ten sona de curar as enfermidades da cabeza.

O domingo houbo misa cantada e procesión ata o cruceiro do campo da festa. Diante da porta principal da igrexa, os devotos, logo de pasaren baixo a imaxe da santa, poxaron por levar as andas e introducila no templo, onde ofreceron esmolas e prenderon cirios, diñeiro que serve para axudar aos gastos da festa. Despois houbo sesión vermú coa charanga Ardores e xantar de festa nas casas, xa que para a verbena preferiron a noite do sábado, para a que contrataron a orquestra Pasarela e o grupo Noche de Estrellas.

Igrexa refeita no XVIII

A actual igrexa de Guillar foi construída sobre a anterior, posiblemente románica, que en 1768 estaba medio arruinada, polo que o Bispado de Lugo autorizou a demolición e construción da nova coa axuda dos veciños, encargándose de levala a cabo o entón cura párroco Pablo Antonio Abraldes Vega y Monroy, sendo rematadas as obras a finais do século XVIII. O mesmo crego encargaríase de mercar a imaxe da Virxe do Carme e mandar construír o retablo que preside a capela lateral e reparar o altar maior, que sería reemprazado polo actual en 1848. De primeiros do século XIX son as máis das imaxes dos seus altares: San Roque, Santo Antonio e A Purísima.

Da antiga igrexa románica aínda pode ollarse un sartego de pedra formando parte da cimentación, xunto á que en tempos recentes se colocou unha lauda funeraria con inscrición que debeu pertencer ao cura Juan Mougán y Neyra, finado en 1753 e sepultado no coro. Tamén se conserva a pía bautismal e aínda se distinguen nos muros algunhas labras do arco triunfal e da porta principal.

Xunto coa igrexa forma un fermoso conxunto a casa reitoral, tamén construída a finais do século XIX, con ampla cheminea e correspondente lareira, hórreo, dependencias e mesmo lagar, do que quedan os restos no exterior do erguido valado que rodea a propiedade, ao pé dun castiñeiro centenario. Tamén neses anos finais do século XIX, fixéronse melloras na casa reitoral e na fachada e torre da igrexa que preside unha ben labrada imaxe pétrea da Virxe, na que se instalaron dúas campás que foran fabricadas por Taboada de Moneixas (Lalín).

Da igrexa e da casa reitoral de Guillar publicou ampla información Antonio Vidal Neira no seu blog Historia Deza, baseándose nos datos que lle facilitou o común amigo Alvito García Fente, cura párroco nativo desta parroquia que, a parte do seu encomiable labor pastoral e social, é grande estudoso da historia da decena de igrexas que rexe, para as que tamén procura a conservación e melloras precisas.

Na parroquia de Gilar, que con esta denominación figura en documentos do século XIII, cando boa parte das súas terras pasaron ao Mosteiro de Oseira e máis adiante a ser Señorío do Arcebispo de Santiago, quedaron moitas pegadas da prehistoria en ducias de mámoas dispersas polos seis lugares que a compoñen e tamén nos petróglifos descubertos por nós hai tres anos nas Mamoelas, así como abundantes mostras da arquitectura civil e popular de entre as que destaca a casa-fortaleza do lugar da Torre.

E, para rematar esta breve reportaxe, sinalar que no lugar de Adelán, atravesado pola estrada de Agolada a Rodeiro, están varios recoñecidos negocios da hostalaría, nos que paga a pena parar cando se percorren estas terras de entre o Arnego e o Farelo.