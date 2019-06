Niños del CEIP Figueiroa de A Estrada, mariscadores por unas horas

Cuarenta y ocho alumnos de cuarto curso del CEIP Figueiroa de A Estrada –acompañados por las profesoras Rocío Piso, Lolita Pérez y María Balado– disfrutaron en la presente jornada de una instructiva excursión por distintos puntos de la comarca de Arousa que les permitió visitar una zona de marisqueo e incluso aprender a extraer almejas, guiados por expertas mariscadoras.

Estas les explicaron los diferentes métodos que utilizan para sembrar, cultivar y extraer este preciado marisco de los arenales de As Sinas en Vilanova de Arousa. Los escolares estradenses se implicaron al máximo y disfrutaron mucho con sus explicaciones, llegando incluso a manejar con soltura diversos instrumentos que utilizan las mariscadoras para extraer de la arena el marisco que luego llevarán a vender a la lonja. La visita a la zona de marisqueo concluyó con una pequeña siembra de almejas a cargo de los niños.

Luego, los estudiantes se desplazaron hasta la lonja de Vilanova de Arousa. Allí, aprendieron que por la mañana, a esa hora, solo hay almejas ya que la actividad fuerte de la lonja arranca en torno a las tres de la tarde. No obstante, para los niños de cuarto de Figueiroa fue una visita apasionante porque, entre otras cosas, pudieron ver cómo se selecciona las almejas, mediante unas máquinas que efectúan un eficaz cribado en función de su calibre.

Las visitas a la zona de marisqueo, a la lonja y al puerto se enmarcaban en el programa "O sabor da aventura está no mar -AliméntaT ben", que culmina con una merienda marinera de la que también disfrutaron los escolares de Figueiroa. Les sirvieron unas deliciosas croquetas de langostinos y porciones de una riquísima empanada de pulpo, de las que dieron buena cuenta. El grupo también fue agasajado con distintos artículos promocionales.

A continuación, niños y docentes realizaron una ruta en catamarán por la Ría de Arousa. Tuvo momentos especialmente divertidos. Los monitores les pusieron música y hasta pudieron bailar. Luego, llegó la vertiente formativa de la ruta. Les llevaron a una batea y les enseñaron las cuerdas de las que penden mejillones, vieiras y ostras hasta alcanzar un tamaño óptimo para su consumo.

Asimismo, en el catamarán los estudiantes también disfrutaron de una vista submarina del fondo de la Ría de Arousa, en cuyo horizonte buscaron infructuosamente los arroaces que hoy no saltaron en torno al catamarán. En cualquier caso, fue una experiencia inolvidable para unos niños de interior que hoy, gracias a esta excursión, se convirtieron en mariscadores por un día.