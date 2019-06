José Manuel Corral y Covadonga Vázquez se adjudican 'O Galo Corre'

José Manuel Corral Justo y Covadonga Vázquez Sánchez fueron los más rápidos en la IV Carreira Popular O Galo Corre, que el pasado fin de semana se disputó en Vila de Cruces. Corral fue el primer corredor en cruzar la meta con un tiempo de 33.38, mientras que Vázquez entró en el puesto 24 de la prueba absoluta tras parar el crono en 42.51 y ser la primera mujer en finalizar el recorrido. El top 10 absoluto lo completaron Sergio Requeijo Requeijo, Thomas Afonso López, Fernando Pérez Reboredo, Miguel Iglesias Amores, José Antonio Gontán Castro, Cristian Penas Otero, Nicolás Fernando Bas Roth, Sergio Vázquez Otero y Cristóbal Dafonte Diéguez. En cuanto a las pruebas de los más pequeños, Aarón Roibás Vázquez e Iria Lapido Rey vencieron en la prueba Sub 10, mientras que Nerea Chacón Pulleiro y Breixo Castelo García lo hicieron en Sub 12, Lucas Lareu Rey y Alba Sánchez Conde en Sub 14, Uxío Muñoz Rielo y Ainoa Gontán Iglesias en Sub 16, y Martín Saa López y Antía Senín Mouriño se adjudicaron la prueba en categoría Sub 23.

La cuarta edición de la Carreira Popular "O Galo Corre" de Vila de Cruces contó finalmente con la presencia de tres centenares de participantes. La edición de 2019 presentaba como principal novedad la modificación de su recorrido de la prueba sénior, que pasó de los anteriores 7,3 kilómetros a los 10.000 metros de este año. La distancia de los diferentes circuitos urbanos de los que constó la cita atlética fueron de 100, 250, 650 y 1.600 metros en función de las distintas edades de los participantes. La carrera se disputó con buen tiempo y altas temperaturas, lo que no fue óbice para que se registraran buenos tiempos por parte de los mejores atletas procedentes de toda Galicia que acudieron a tomar la salida en el municipio cruceño.

En lo que respecta a los premios para los mejores, la prueba cruceña contó este año con la colaboración de los criadores de gallos de corral Castro de Madrosende, Asociación Crugalo y la Asociación de Criadores de Vila de Cruces, que donaron varios ejemplares a los dos campeones absolutos, así como otro para el sorteo entre el resto de participantes que tuvo lugar al término de la carrera en las inmediaciones de la Praza de Juan Carlos I de la localidad. Además, la organización del evento también hizo entrega de una camiseta conmemorativa a todos los participantes.

Trail de Vilatuxe

Por otro lado, el GTR Galaico Trail Run informa de que el Trail de Vilatuxe del próximo domingo ha superado ya las 334 inscripciones de la edición de 2018. Cabe recordar que el plazo para anotarse en la prueba finaliza mañana a través de la plataforma CC Norte y que, como viene siendo habitual, la prueba se cerrará con una comida de confraternidad en los aledaños de la playa fluvial de Pozo do Boi.