Cristo Rey renace con la hornada del 72

Veintitrés exalumnos y cuatro antiguos profesores del desaparecido Cristo Rey de A Estrada se reunieron en A Estrada en una velada de confraternidad en la que, más de 30 años después de dejar las aulas, tuvieron oportunidad de ponerse al día acerca de cómo les ha tratado la vida y de recordar anécdotas. Nacidos en 1972, los exalumnos iniciaron sus estudios en el colegio de As Colonias, que tenía campo de fútbol, mirador y hasta una piscina... vacía. Luego estudiarían en el nuevo colegio. Les gustaría participar en un reencuentro de todos los exalumnos del centro. Es un deseo que tal vez se termine cumpliendo.

Tienen tan frescos los recuerdos de aquella época que les parece que fue ayer. Pero lo cierto es que ya han pasado más de tres décadas. Un total de 23 exalumnos del desaparecido colegio Cristo Rey de A Estrada se reunieron en la noche del sábado para saber qué ha sido de aquellos con los que compartieron aulas entre finales de los 70 y 1986. Recordaron innumerables anécdotas. Son la hornada de exalumnos nacidos en 1972. Cuatro de sus antiguos profesores -Paz Bergueiro, Pilar Bernárdez, Anxo Ferradáns y Xan Docampo- quisieron acompañarles en la cena con photocall que compartieron en el restaurante Samaná.

"Eran pequeños, aventajados, buenos y... limpios", dice, con humor Pilar Bernárdez. "Eran como ahora: un encanto", aseguran Bernárdez y Paz Bergueiro.

Docentes y exalumnos aprovecharon la velada para hablar de los viejos tiempos. Empezaron EGB en el edificio de As Colonias. Era "grande" -o, al menos, así lo veían desde su perspectiva de niños- y tenía campo de fútbol y piscina. Eso sí, esta estaba "vacía". También tenía lavadero y un mirador con unas espectaculares vistas de Lagartóns en el que más de un alumno "recibió su primer beso". Les prohibían subir por temor a que se cayesen. Ya en los 80 se mudarían al nuevo edificio construido justo enfrente de la Renault, un inmueble que hoy evidencia su abandono.

La mayoría de los profesores eran muy jóvenes. Así, Xan Docampo comentó que cuando empezó a impartir clases de Educación Física apenas le llevaba tres años a algún alumno.

El reencuentro de los antiguos compañeros de aulas fue muy gratificante y contó con algún participante digno de mención por el esfuerzo que realizó para acudir a la cita. Es el caso de Mosquera y de Sonia Mirás, que no dudaron en desplazarse desde Madrid y Huelva para reencontrarse con sus antiguos compañeros de clase.

Tuvieron oportunidad de recordar anécdotas de los viejos tiempos, como la excursión de fin de curso a Madrid que realizaron en octavo. Fue "toda una aventura". Viajaron en tren y, para la práctica totalidad, fue novedad alejarse de sus familias y alojarse en un hotel. Aun recuerdan con quién compartían habitación y también que los profesores tenían que irles "detrás" para que se metiesen en sus habitaciones.

Son anécdotas de unos años qu eno se olvidan y que han podido compartir con sus protagonistas gracias al reencuentro organizado por Efi Campos, Raquel Puente y Patricia Rodríguez. Llegaron a barajar reunir a todos los exalumnos del Cristo Rey. No fue posible. Entonces no existían grupos de WhatsApp como el que han creado ahora. Este "echa humo". Puede ser un primer paso para lograr reunir a todos los exalumnos del Cristo Rey en un futuro.Si no, al menos, ellos sí pretenden reunirse una vez al año. Prometen no perder el contacto.