El Concello cruceño reconoce el extravío de medio centenar de mapas de Hilgen

El Concello de Vila de Cruces reconoce que los 51 mapas de legado del geólogo holandés Jan Dirk Hilgen, que fueron prestados por la administración local lalinense años atrás para ser expuestos en el Museo da Minería de Fontao, no aparecen. Fuentes municipales reconocen que es una situación de difícil explicación, pues dudan de que este material pudiese ser robado durante alguna de las visitas realizadas a distintas colecciones del espacio museístico del poblado o que se extraviasen por un despiste, porque no se trata de una pieza minúscula precisamente, sino que los mapas estaban enrollados en recipientes tubulares.

Desde el ejecutivo presidido en funciones por Jesús Otero se explica que el anterior coordinador del museo Diego Casal se habría encargado de realizar un inventario de la colección cedida por el Concello de Lalín antes de ser expuesta en las vitrinas del edificio público de Fontao. "¿Quién se iba a llevar eso?, no nos lo explicamos", reitera. El Concello reconoce su preocupación por este asunto y garantiza que se adoptaron las medidas para buscar el material que ahora Lalín exige como propio. Además, el museo habría estado cerrado en todo momento y solo se abría para el trabajo de becarios o profesionales que realizaron trabajos y las visitas programadas. En caso de que finalmente no puedan ser recuperados los mapas, desde el ejecutivo cruceño se plantea como mal menor una solución: realizar reproducciones de aquellos que fuesen difundidos en alguna publicación. Pero en principio, no todos los mapas del geólogo holandés habrían sido publicados. Otra de las alternativas que se barajan es contactar con el exdirector del museo -algo que ya se hizo tiempo atrás- para ver si en su labor como documentalista tomó imágenes de todos y cada uno de los 51 mapas y, de ser así, también realizar una reproducción de cada uno y trasladar este material al Concello de Lalín para que sea depositado en la sala Hilgen del Pazo de Liñares. Tampoco es seguro que haya fotografías de todos los mapas que llegaron al museo minero, junto con el resto de los enseres del científico, tras ser cedidos por la administración pública de la capital dezana en virtud de un convenio.

Desde el ayuntamiento cruceño se habría contactado recientemente con el geógrafo lalinense Antonio Presas para indicarle los pasos que se habían dado en busca de un material que pudo haberse perdido.