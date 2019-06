El BNG-Foro Forcarei ve como opciones un bipartito o un gobierno socialista en minoría

Un gobierno bipartito en mayoría entre PSOE y BNG-Foro Forcarei o bien un gobierno en minoría del PSOE facilitado por el BNG-Foro Forcarei "a cambio de determinados puntos" consensuados en una negociación son los horizontes que el líder del BNG-Foro Forcarei, Roberto Jorge Correa, ve factibles a partir del próximo 15 de junio. Que finalmente triunfe una u otra opción dependerá de cómo vayan las negociaciones que PSOE y BNG-Foro Forcarei emprenderán en los próximos días. Antes de que arranquen, las bases de BNG-Foro Forcarei mantendrán una reunión en la que analizarán los resultados del pasado 26-M y marcarán las pautas de la futura negociación. Esa reunión tendrá lugar a las 19.30 horas de hoy.

Evidentemente, admite Roberto Jorge Correa, con el resultado del 26-M "contentos no estamos". "No fue el resultado que esperábamos", admite. Perdieron uno de los dos ediles que sumaban la anterior legislatura y "después del trabajo qu hicimos durante los últimos cuatro años, creo que merecíamos subir". Lo atribuye a que "quizás no explicamos bien que el cambio tenía que ser al BNG", a "la campaña del PP en contra del BNG en la que se nos acusó de casi todos los males" y, "sobre todo, a que nosotros no explicamos explicando bien el cambio", con lo cual -en un contexto influido por las recientes elecciones generales, que favorecían al PSOE- los forcaricenses que querían "un cambio" escogieron la papeleta del PSOE como "marca en alza" y no la del BNG que cree que no supieron "poner en valor" como elemento "diferenciador". Pese a todo, el BNG-Foro Forcarei tiene en sus manos la llave del gobierno.

Por eso, además de analizar los resultados electorales, en la reunión de hoy Roberto Jorge Correa proyecta consensuar con sus compañeros las líneas básicas de la negociación que proyecta emprender esta misma semana con la socialista Verónica Pichel en busca de un acuerdo que garantice el cambio político en Forcarei de cara a los próximos cuatro años.

A pesar de que el nacionalista ya felicitó a la líder socialista la misma noche electoral, tiene claro que "no va a haber cheques en blanco para nadie". "Se comprometieron muchas cosas en campaña" y hay que "asumir el cambio de manera de gobiernar y de invertir el dinero en el municipio". Eso va a ser "lo esencial en las negociaciones".

A este respecto, avanza que desde BNG-Foro Forcarei se entiende que debe haber "una coincidencia programática de lo que se va a hacer en los próximos cuatro años". "Deseamos que haya esa coincidencia, intentaremos llegar a ella con todas nuestras fuerzas", garantiza, pero no a cualquier coste.

Si el propio Roberto Jorge Correa entra o no en el gobierno y si es teniente de alcalde o no no es lo importante. Quien tendrá que determinarlo es "la militancia", afirma. Lo primordial es determinar "cuál es la mejor manera de prestar servicio a los vecinos de Forcarei: si es mejor entrar en el gobierno o si es mejor facilitar una investidura" de los socialistas en minoría y "estar en la oposición". "Es una decisión que no me corresponden tomar a mí solo", explica, sino al conjunto de las bases de BNG-Foro Forcarei.

A estas también proyecta volver a consultar si, después de la negociación con la socialista Verónica Pichel, se alcanza un hipotético acuerdo. Tendría que ser ratificado en asamblea por los militantes de BNG-Foro-Forcarei, esta misma semana o, a lo sumo, la próxima.