El BNG califica el episodio de "vergonzoso"

El concejal de Turismo en funciones de Lalín, Francisco Vilariño remitió días atrás una carta al concello vecino para exigir la urgente devolución de los mapas. El nacionalista indicó que aunque exista una póliza de seguro que podría compensar económicamente al Concello ante una pérdida de este material, dijo que los mapas son únicos y lo que desea es que vayan para Liñares.

Ayer sus compañeros del BNG cruceño presentaron una iniciativa en el consistorio mediante la que solicitan que se tomen medidas para buscar el material y que sea devuelto antes del día 15, fecha en la que tomarán posesión las nuevas corporaciones. Los nacionalistas responsabilizan de este episodio al alcalde y a su gobierno. "Es su responsabilidad y deben asumirla y no dejar a la administración municipal en esta vergonzosa situación", subrayan. Dicen que no es de recibo que se reciban unos fondos en préstamo y que cuando son devueltos no estén completos.