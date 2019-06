Lara Lois y Daniel Carreño se imponen en la cuarta edición de la Lalín Bike Race

Lara Lois y Daniel Carreño vencieron ayer con autoridad en la cuarta edición de la Lalín Bike Race, última prueba del Open de España de XCM organizada por el Extol-La Gramola Team, que también fue valedera para el campeonato gallego de la especialidad. La biker del equipo organizador y Miguel Muñoz, que fue segundo en la meta de la Praza da Igrexa, conquistaron además el circuito donde el ciclista de Badajoz Miguel Benavides también se adjudicó por vez primera el título nacional en Sub 23. La prueba lalinense, que había cerrado su inscripción con un total de 308 nombres, contó finalmente con 260 clasificados, cinco abandonos y cuatro bikers descalificados. La edición de 2019 de la Lalín Bike Race presentó dos recorridos diferenciados por los alrededores de la cabecera comarcal dezana, uno de 90 kilómetros con un desnivel positivo de 2.800 metros y otro de 78 kilómetros con 2.400 metros de desnivel positivo. Además, la prueba incluyó una marcha cicloturista sobre las distancias de 90, 78 y 40 kilómetros en un día donde la meteorología acompañó.

Luis Baños llegaba a Lalín con opciones matemáticas en el Open de España, pero con una desventaja de 153 puntos respecto al cordobés Miguel Muñoz que hacían muy complicada la tarea de repetir el título de hace dos temporadas. Sin embargo, el jienense dio la cara en la prueba dezana disputada ayer. Finalmente, Carrasco entró en meta en cuarta posición en una Lalín Bike Race donde la victoria fue para Daniel Carreño, que hizo su entrada con un tiempo de 4:12:40 en compañía de Muñoz. En tercera posición cruzó la línea de meta Brandán Márquez, a 4:02, mientras que Carrasco llegó a 5:08 del madrileño. En el kilómetro 20 Muñoz y Carreño marcaron un ritmo muy fuerte propiciando la marcha del jienense, que en el kilómetro 50 no podía seguir la rueda de ambos. A falta de 10 kilómetros Márquez se puso a su rueda, pero el jienense no pudo seguir el ritmo del gallego y llegaba exhausto a meta. Muñoz, sabedor de haber conquistado el título nacional no dudó en alzar su bicicleta al cielo de Lalín entre el aplauso del numeroso público presente.

Por su parte, Lara Lois cerró con victoria un Open de España casi perfecto para ella, en el que se terminó imponiendo en las cuatro pruebas disputadas. La grovense del Extol-La Gramola Team entró en meta parando el crono en 4:26.54 por delante de Susana Alonso (Tres Lunas Quereño CD) y de Aida Beteta (Faster Wear Team CD), que completaron el podio dentro de la categoría Élite femenina. La ciclista gallega se mostraba muy satisfecha al término de la prueba y destacó el alto nivel mostrado por la organización, así como el exigente trazado de la última cita del Open de España XCM.

Por último, y siguiendo con los participantes enraizados en la zona, cabe destacar la buena actuación de Esteban Sánchez, del Extol-La Gramola Team, que cruzó la meta en quinta posición siendo el mejor gallego de la prueba dentro de la categoría Élite. Sexto fue un Javi Busto que volvió a dar muestras de su veteranía y del perfecto conocimiento del exigente recorrido de la prueba. Además, en la distancia de 40 kilómetros destacó el primer puesto conseguido por el lalinense Adrián Ares, que estuvo acompañado en el podio por otro representante de la comarca, Diego Marnotes, biker del BTT Trasdeza, que finalmente terminó tercero.