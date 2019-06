Vilariño exige al ayuntamiento cruceño la entrega de los bienes restantes de Hilgen

El concejal en funciones de Turismo de Lalín, Francisco Vilariño, remitió una carta al Concello de Vila de Cruces para pedir explicaciones por la falta de material del legado del geólogo holandés Jan Dirk Hilgen tras su estancia en el Museo da Minería de Fontao. Urge la entrega "inmediata" de los mapas que faltan y no descarta que este material "único" fuese extraviado en el tiempo que permaneció en el espacio museístico cruceño.

Vilariño explica en su misiva que en enero del año pasado se aprobó la denuncia del convenio entre ambos concellos firmado en 2012 para la cesión temporal del material del científico holandés y en junio comenzó el proceso del traslado del mismo a Lalín. Todas las pertenencias de Hilgen estuvieron, razona, depositadas a puerta cerrada en cajas precintadas en una sala del Pazo de Liñares, hasta que en marzo de este año se colocó en un espacio dedicado en exclusiva al geólogo. El geógrafo lalinense Antonio Presas, autorizado por el gobierno local para coordinar la catalogación de los bienes, había realizado en 2012 un reportaje fotográfico con todas las pertenencias, inventario que coincide con el realizado por la administración cruceña. Pero una vez cotejado el mismo, se confirma que faltan 51 mapas del referido legado, motivo por el que Vilariño reclama la "devolución inmediata" de los enseres que faltan.

El edil en funciones, además de agradecer la labor de Presas, manifiesta que si se constata que estos mapas se perdieron durante su estancia en el museo cruceño, supondría una pérdida irreparable, pues, aunque existe un seguro, lo que no se busca es obtener una hipotética compensación económica sino que el la sala Hilgen de Liñares estén todo el legado que el científico siempre quiso que, a su muerte, quedase en Lalín. Vilariño Taboada no descarta la citada circunstancia y por ello califica de "impresentable" la labor de custodia de la colección ejercida desde la administración cruceña. Y añade, esto evidencia que su ahora alcalde en funciones, Jesús Otero, no prestó el más mínimo interés a este legado, incluso cuando pidió al ejecutivo lalinense que el material pudiese continuar durante un período de tiempo en Fontao. "No le interesaba lo más mínimo, es un material único y el gobierno de Cruces solo tenía la responsabilidad de cuidarlo y no lo hizo", dice.

Francisco Vilariño recuerda que cuando se desplazó con Presas al museo minero cruceño ya habían echado en falta estos más de medio centenar de mapas, cuestión que trasladaron a responsables municipales del municipio vecino, pero desde entonces no hubo respuestas en ningún sentido. "Allí [en Fontao] se recogió todo y los mapas no estaban", prosigue, y entiende que en caso del extravío de este material estaríamos ante lo que considera como un auténtico "despropósito".

A su juicio, ese convenio nunca debió haberse firmado y da varias razones: Hilgen quería que sus pertenencias fuesen depositadas en algún espacio público de Lalín y el regidor cruceño no tuvo la más mínima sensibilidad a la hora de ponerlo en valor, algo que sí hizo luego el cuatripartito lalinense.