Catro grupos actúan no Festival de Coros Infantís e Xuvenís

O Salón Teatro de Lalín acolleu onte pola tarde o V Festival de Coros Infantís e Xuvenís, organizado pola Asociación Cultural Polifónica de Lalín, o Coro Luís Areán e o Coro Xoven Voz.

Polo escenario pasaron as seguintes agrupacións: Coro Passionato (Tomiño), Coro da Escola de Música Municipal de Barbadás (Ourense) e dúas das agrupacións anfitrioas: Coro Luís Areán e o Coro Xoven Voz. Onte foi a xornada elixida para dar a coñecer aos compoñentes desta última formación que xurdiu este ano tras o desglose do Coro Luís Areán e tamén aos novos membros desta agrupación. Por un lado, está a sección máis infantil e por outro, a máis xuvenil. Os ritmos animaron a tarde do primeiro sábado do mes de xuño.